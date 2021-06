Andrea Ruggeri: chi è, carriera, partito, fidanzata, Anna Falchi, Bruno Vespa, Instagram

Tutto pronto per un’altra puntata di Oggi è un altro giorno, in onda dalle 14:00! Tra gli ospiti ci sarà anche Andrea Ruggeri, conosciamolo meglio.

Andrea Ruggeri: carriera

Andrea Ruggeri è nato il 21 novembre del 1975 a Roma. Ha studiato al liceo Mamiani nella Capitale per poi frequentare l’università e laurearsi in Giurisprudenza. Da lì inizia il suo inizio nel mondo della politica e della televisione; entra infatti nel mondo della tv come inviato e autore. Si ricorda la presenza di Ruggeri a programmi come Presunto Colpevole, Ultima Parola, Italia sul Due e altri.

Il suo nome poi è stato associato a quello di Forza Italia, è infatti un deputato della Repubblica italiana, nominato nel 2015 da Berlusconi come responsabile dei rapporti con le TV di Forza Italia, poi nel 2018 è stato eletto nel collegio plurinominale del Lazio 1 alla camera dei deputati.

Andrea Ruggeri: vita privata

La sua vita privata attuale non si conosce moto, tuttavia il giornalista televisivo si è trovato ad essere al centro del gossip per la sua relazione con Anna Falchi, con cui è legato dal 2011.

Anna Falchi è nata il 22 aprile del 1972 in Finlandia, attualmente è conosciuta come show girl e conduttrice di trasmissioni televisive.

Andrea Ruggeri è noto anche per essere il nipote di Bruno Vespa, giornalista e conduttore televisivo. Attualmente vive nella Capitale.

Andrea Ruggeri: Instagram

Andrea Ruggeri è anche su Instagram! Lo trovate come @ruggegram e ha ben 16,3mila follower