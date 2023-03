Andrea Zelletta: chi è, età, lavoro, chi è la fidanzata Natalia (incinta), altezza del dj, foto e Instagram

Dopo lo stravolgimento dei palinsesti per la morte improvvisa e inaspettata di Maurizio Costanzo, grande giornalista e re dei talk show, Verissimo torna in onda perché è difficile immaginare un weekend su Canale 5 senza Silvia Toffanin. E senza i suoi ospiti. La padrona di casa è pronta ad accogliere Andrea Zelletta, ex concorrente del GF VIP, e la sua Natalia Paragoni: i due, che si sono conosciuti e innamorati a Uomini e Donne, stanno per diventare genitori per la prima volta.

Cosa sappiamo su Andrea Zelletta

Andrea Zelletta è nato a Taranto nel 1993, ha 29 anni ed è un modello ed ex calciatore. Per i più curiosi segnaliamo che il tronista Andrea è alto 1,87 cm e pesa circa 70 kg. La sua carriera inizia proprio nel mondo del calcio, gioca in varie squadre tra cui Noto, Acireale e Vigor Lamezia. Di lui, inoltre, sappiamo che è molto legato alla famiglia, in particolar modo alla mamma e alla sorella Alessia.

Il lavoro come modello e dj

Dopo l’infortunio e la decisione di abbandonare il pallone, Andrea si è dedicato a un nuovo lavoro nel mondo della moda. Ha posato per alcuni dei brand fashion più famosi al mondo tra cui Giorgio Armani, Dolce & Gabbana, Chopard e Guess. E per Armani ha lavorato con l’amico Paul Ferrari. Ma non solo moda. Da sempre appassionato di musica, Andrea è anche un dj e nell’estate del 2021 è tornato a suonare dietro la console. E ha lanciato anche il singolo dal titolo Lovin’at the Spped of Light cantato da Shady, ex allieva della scuola di Amici.

La partecipazione al GF VIP 2020

Il bel tronista, inoltre, nel 2020 ha partecipato al Grande Fratello Vip e si è fatto conoscere e amare da tutti. Lui, infatti, è riuscito ad arrivare fino alla fine e si è classificato al quinto posto.

La storia d’amore con Natalia Paragoni nata a Uomini e Donne

A inizio 2019 Zelletta ha partecipato a Uomini e Donne come tronista. La sua scelta è ricaduta sulla bella corteggiatrice Natalia Paragoni. I due sono innamoratissimi e affiatatissimi, nonostante sia passato del tempo. E nel 2021, sempre insieme, hanno partecipato al programma di Real Time condotto da Katia Follesa ‘D’amore e d’accordo VIP’, dove hanno messo alla prova la loro complicità.

Presto genitori

Andrea e la bella Natalia, affiatatissimi e molto attivi sui social, presto diventeranno genitori per la prima volta. Lei è incinta e dovrebbe partorire, stando al termine della gravidanza, a inizio agosto. E proprio a Verissimo si racconteranno a cuore aperto!

Andrea Zelletta: Instagram

Il profilo Instagram di Andrea Zelletta è @iamandreazelletta e ad oggi conta 510 mila followers.