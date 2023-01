Andreas Muller: chi è, età, carriera, Amici, chi è la fidanzata Veronica Peparini, fratello, foto e Instagram

Tutto pronto per il classico appuntamento della domenica pomeriggio di Canale 5 con Verissimo. Tra gli ospiti di oggi, oltre ad Alba Parietti, Iva Zanicchi e Gloria Guida, anche Veronica Peparini, ex maestra di Amici. Che sarà in studio, ancora una volta, con il suo compagno Andreas Muller, giovane ballerino, che ha conosciuto proprio nel talent show di Maria De Filippi. I due, così complici e innamorati, si racconteranno a cuore aperto: dalla carriera ai successi fino all’amore che li lega e li tiene uniti.

Cosa sappiamo su Andreas Muller

Andreas Muller è nato il 2 giugno del 1996 in Germania, a Singen, da padre tedesco e madre calabrese. Andreas è tornato in Italia quando era molto piccolo e ha vissuto a Fabriano, in provincia di Ancona, dove ha vissuto tutta la sua adolescenza. Si è diplomato al Liceo Turistico, ma non ha mai abbandonato la sua più grande passione: la danza. Si è dedicato principalmente all’hip-hop e alle break dance. Tra le sue passioni anche il disegno.

I primi passi nel mondo della danza

Andreas si è iscritto all’accademia di danza e per permettersi gli studi ha iniziato a dare lezioni private. Ha provato ad entrare nella scuola di Amici per ben 4 volte, per poi finalmente riuscirci. Non ha solo partecipato, ma ha anche vinto la sedicesima edizione del talent e poi per anni ci ha lavorato nei panni di ballerino professionista. Prima di arrivare lì, però, ha partecipato a Italia’s Got Talent, con la N.Ough Company, e si è classificato al secondo posto. E nel 2016 ha partecipato in veste di ballerino nel videoclip de Il sabato fa così del gruppo musicale La Rua.

Il libro e i successi

Dopo aver partecipato nel 2015 ad Amici e dopo aver dovuto lasciare il banco per un infortunio, Andreas si è ripresentato nella scuola più famosa d’Italia l’anno seguente. E ha vinto la sedicesima edizione del talent show, dove è arrivato in finale con il cantautore Riki. Nel 2017 ha soggiornato per un breve periodo a Los Angeles, poi a novembre dello stesso anno ha pubblicato un libro autobiografico dal titolo “I sogni non sono nuvole” e ha preso parte alla fase serale di Amici come professionista. Nel 2019, invece, è entrato a far parte del corpo di ballo di Sanremo, poi è stato caposquadra con Alberto Urso per la squadra dei blu nella prima edizione di Amici Celebrieties.

La storia d’amore con Veronica Peparini

Nella scuola di Amici Andreas ha incontrato anche l’amore. Attualmente è fidanzato con la maestra di danza Veronica Peparini. I due sembrano affiatatissimi nella loro vita privata e sul palco. In passato il giovane ha avuto una lunga storia con la ballerina Maria Elena Gasperini, storia che è giunta al capolinea nel 2018. E ora è felice al fianco della Peparini.

La storia del fratello Daniel

Andreas Muller ha un fratello, Daniel, che da piccolo si è ammalato di meningite. Ha sempre parlato e fatto riferimento ai tanti sacrifici che la sua famiglia ha fatto per andare avanti. E i due sono legatissimi.

Andreas Muller punta tutto su Instagram

Su Instagram il giovane ballerino è seguitissimo. Con l’account @muller_andreas vanta oltre 1 milione di followers.