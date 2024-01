Andreea Rabciuc, chi era la 27enne? Stasera a Chi l’ha visto

L’appuntamento con Federica Sciarelli e i cold case proposti dalla giornalista e conduttrice di Chi l’ha visto? in onda in prima serata su Rai 3 anche stasera, mercoledì 24 gennaio, torna puntuale.

Oggi la puntata sarà incentrata sul rinvenimento dei resti umani in un casolare di Castelplanio ad Ancona che gli inquirenti ritengono siano della 27enne di Jesi, Andreea Rabciuc, scomparsa il 12 marzo del 2022. Un’ipotesi che dovrà essere avvalorata dai risultati degli esami del Dna.

L’autopsia sui resti umani rinvenuti in un casolare

L’autopsia effettuata nella giornata di martedì dovrebbe dare ulteriori risposte agli investigatori che nel casolare hanno trovato non solo la salma, ma anche una corta arrotolata a una trave e un foglio con delle scritte. Un mistero che troverà risposte al termine delle indagini in corso da parte degli inquirenti e in merito al quale, stasera, Chi l’ha visto? potrebbe fornire alcuni dettagli. Sul posto sono stati rinvenuti frammenti di un giubbotto bianco e di scarponcini neri, che coincidono con l’abbigliamento che Andrea aveva al momento della scomparsa. Le indagini in zona proseguono imperterrite per trovare altri indizi utili alle indagini, mentre ad oggi unico indagato è il fidanzato.

Cosa è successo ad Andrea?

La storia di Andrea ha tenuto alta l’attenzione dell’opinione pubblica sin dal giorno della sua scomparsa. La 27enne aveva fatto perdere le tracce dopo una serata trascorsa con amici, e il suo fidanzato, in una roulotte a Montecarotto, poco distante dal luogo del ritrovamento dei resti. Andreea, dopo una lite con il ragazzo, si era allontanata a piedi, senza cellulare e da quel momento di lei non si è saputo più nulla.

Gli altri casi che verranno esaminati a Chi l’ha visto

Non solo il caso di Andreea Rabciuc verrà affrontato nel corso del programma condotto da Federica Sciarelli che tornerà a parlare anche della scomparsa di Domenico Manzo, il muratore 71enne del quale si sono perse le tracce l’8 gennaio del 2021, insieme alle sorelle del pensionato. Anche il caso di Dora Lagreca verrà portato all’attenzione del pubblico di Rai 3. La 29enne precipitata dal quarto piano di una palazzina nel quartiere Parco Aurora a Potenza che condivideva con il fidanzato nella notte tra l’8 e il 9 2021. Ancora a dicembre scorso la Procura della Repubblica che ha coordinato le indagini sul decesso della donna ha chiesto l’archiviazione del caso, contro cui i familiari in cerca di risposte, si battono fermamente.