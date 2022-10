Angela Lansbury, morta la ‘Signora in giallo’: tra 5 giorni avrebbe compiuto 97 anni

È morta la “signora in giallo“: Angela Lansbury, l’amata attrice che interpretava il ruolo di Jessica Fletcher, è deceduta oggi all’età di 96 anni. A renderlo noto direttamente la sua famiglia attraverso un comunicato stampa. «I figli di Dame Angela Lansbury sono rattristati nell’annunciare che la loro mamma è morta serenamente nel sonno nella loro abitazione di Los Angeles alle ore 1:30 di oggi, martedì 11 ottobre 2022, a soli cinque giorni dal suo 97esimo compleanno».

Angela Lansbury: chi era la signora in giallo

L’attrice, molto amata anche in Italia come nel resto del mondo, era nata a Londra il 16 ottobre del 1925. Rimasta orfana di padre a soli 9 anni, nel corso della II guerra mondiale scappa dall’Inghilterra. A 17 anni inizia ad appassionarsi al musical e a 19 anni la Mgm di Hollywood le fa firmare un contratto. Inizia così la sua formidabile carriera. Il ruolo che la fa diventare indimenticabile è stato quello dell’infallibile detective ne “La Signora in giallo”. Ma in molti la ricordano anche nel ruolo della terribile domestica che in “Angoscia” dà il tormento a Ingrid Bergman. Grazie ai lineamenti del suo viso, che le conferivano un aspetto senza età, ma anche per la sua versatilità, nella sua carriera ha interpretato diversi ruoli di moglie di mezz’età in film in cui i protagonisti maschili erano molto più anziani di lei. Stessa cosa quando interpretava il ruolo di madre di mezza età nei film in cui gli attori che interpretavano i figli erano di poco più giovani di Angela Lansbury, se non addirittura quasi coetanei dell’attrice inglese.