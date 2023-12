Angelica Baraldi, chi è: Grande Fratello, età, vita privata, foto, Instagram

A Verissimo oggi in studio Angelica Baraldi, ex concorrente del Grande Fratello. Si racconterà a cuore aperto, dalla carriera, passando ovviamente per l’esperienza al Gf, fino alla vita privata.

Tra i personaggi non famosi scelti per entrare nella Casa del Grande Fratello 2023, troviamo anche il volto di Angelica Baraldi. La donna, prima di questa esperienza televisiva all’interno del reality di Canale 5, era attiva come manager di una società d’informatica. La scelta della sua persona, all’interno del gioco di Mediaset, è avvenuta per la volontà degli autori – e di Alfonso Signorini – di far condividere la Casa a volti noti e autentici sconosciuti.

Alla scoperta di Angelica Baraldi, nuovo volto del Grande Fratello 2023

La donna non si era mai affacciata realmente al mondo televisivo, prima di questa partecipazione al noto gioco di Canale 5. È nata a Modena il 22 Luglio 1997 e ha conseguito, pochi anni fa, una Laurea in Economia e Marketing. Proprio rispettando il proprio percorso di studi, ha cominciato a lavorare nella sfera pubblicitaria e della gestione aziendali, entrando a far parte anche d’importanti marchi: il brand Segafredo per la manifestazione ciclistica del Giro d’Italia, oltre poi a seguire l’attività gestionale della Virtus Segafredo Bologna nella pallacanestro.

La vita a Roma di Angelica Baraldi

Dopo aver svolto la propria attività lavorativa nel territorio emiliano, sempre la dimensione professionale la spinge a cambiare città e allontanarsi da propri cari per motivi lavorativi. Angelica Baraldi sceglie di venire a vivere a Roma, dove ancora oggi risiede e soprattutto dove ha iniziato a lavorare per la società informatica con cui ha un contratto professionale. Forse proprio nella Città Eterna, deve aver trovato lo stimolo per entrare nella Casa del Grande Fratello.

Il rapporto complicato con la propria famiglia

Dai primi giorni nella Casa del Grande Fratello, Angelica ha fatto intuire alcune situazioni legate alla sua sfera privata. In tal senso, ha parlato di un rapporto molto complesso con la propria famiglia: rapporti tesi coi genitori, che probabilmente – oltre alle motivazioni lavorative – hanno spinto la giovane ad andare via da Modena, e l’Emilia Romagna, per provare a trovare fortuna a Roma.

I rumors sul padre di Angelica Baraldi

In queste ore, stanno emergendo numerosi rumors o “voci di corridoio” attorno alla famiglia di Angelica Varaldi. In tal senso, sembrerebbe come la ragazza nata nel 1997 e attuale concorrente del Grande Fratello, sia figlia di Luca Baraldi. Questa personalità, che forse non vi sarà nuova nel leggerne il nome, altro non fu che uno storico direttore del marchio Parmalat, oltre che amministratore delegato della squadra di basket Virtus Bologna.

La vita privata di Angelica Baraldi: il fidanzato Riccardo

Angelica Baraldi è entrata nella Casa del Grande Fratello già impegnata. Come ha avuto modo di ribadire agli altri inquilini, è già felicemente fidanzata da tempo con un ragazzo: il suo amato Riccardo. Riuscirà a mantenere l’amore per lui, nonostante la lontananza e le tentazioni che potrebbero arrivare con altri concorrenti all’interno del gioco? Lo vedremo col passare dei giorni e delle puntate.

L’amore per le arti marziali di Angelica Baraldi

Ma oltre a essere una nota donna in carriera nella qualità di manager, cosa fa Angelica Baraldi nel tempo libero? La ragazza ama dedicarsi completamente al mondo dello sport, prediligendo soprattutto le discipline di combattimento. Ha praticato il karate e la boxe, oltre ad altri diversi stili. Poi non disdegna la passione per il calcio femminile, il mondo del surf e la passione per il padel, ovvero lo sport del momento.

Il profilo Instagram di Angelica Baraldi

Angelica Baraldi è rintracciabile al profilo Instagram col nickname di “@angelicabaraldi”. L’interfaccia ha relativamente pochi post, solo 75, ma è seguito – soprattutto dopo l’esordio alla Casa del Grande Fratello – da quasi 15 mila followers. Da una settimana, per i propri fan pubblica principalmente materiale legato all’esperienza del famoso reality show legato a Canale 5.