Angelina Lacour: chi è, età, lavoro, Instagram e vita privata della fidanzata di Sfera Ebbasta

Il rapper seguitissimo sui social Sfera Ebbasta sta per diventare papà. Ed è stato proprio lui, poche ore fa, a pubblicare una foto insieme alla compagna Angelina Lacour: pancino scoperto ed ecografia in bella vista. Con tanto di didascalia: ‘Il nostro gioiello più prezioso’. Una notizia stupenda per il giovane rapper e la sua fidanzata Angelina, ma conosciamola meglio e scopriamo di più su di lei. Sulla donna che presto lo renderà papà.

Angelina Lacour, chi è la fidanzata di Sfera Ebbasta: età e lavoro

Angelina Lacour ha origini latine: è nata in Argentina il 31 maggio del 1995 da una famiglia di ‘sportivi’. La mamma ha sempre praticato nuoto sincronizzato a livello agonistico, il padre era un pugile dilettante. Angelina ha iniziato a lavorare, fin da giovanissima, nel mondo della moda, tra uno shooting e l’altro.

Come si sono conosciuti Angelina Lacour e Sfera Ebbasta?

I due, che presto diventeranno genitori, si sono conosciuti a Ibiza nel 2019 e da quel momento non si sono più lasciati. Anzi, presto coroneranno il loro più grande sogno.

Angelina Lacour: Instagram

Con l’account Instagram @who.is.angelina, la ragazza vanta ben 877 mila followers.