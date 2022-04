Angelo Branduardi: chi è, età, carriera, canzoni, oggi, malattia, vita privata, figlie, moglie, libro, Alla fiera dell’est

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone dal lunedì al venerdì. Tra gli ospiti anche il cantautore e compositore Angelo Branduardi, che si racconterà a cuore aperto tra vita privata e carriera.

Chi è Angelo Branduardi: la biografia

Angelo Branduardi è nato a Cuggiono il 12 febbraio del 1950 ed è un noto compositore, violinista, polistrumentista e compositore. Si è formato alla scuola milanese e si è guadagnato, nel corso degli anni, il soprannome di Menestrello. È nato in quel comune alle porte di Milano e a soli 3 mesi si è trasferito con la famiglia a Genova, dove ha avuto modo di conoscere la scuola dei cantautori. E dove ha iniziato a studiare violino. Poi si è diplomato al Conservatorio di Genova a soli 16 anni, ha imparato a suonare la chitarra e, giovanissimo, ha composto le prime canzoni ispirandosi a testi di poeti come Dante ed Esensin. Su quest’ultimo, sulle parole di una poesia, Branduardi ha composto uno dei suoi brani più celebri, Confessioni di un malandrino. Il cantante si è diplomato all’Istituto tecnico per il turismo, poi nel 1974 ha esordito sulla scena musicale.

L’esordio e la carriera di successi

Nel 1973 l’incontro decisivo con Paul Buckmaster, arrangiatore di Elton John e David Bowie, è stato fondamentale nella carriera di Branduardi, che ha avuto così modo di realizzare il suo primo album. Poi, nel 1975 ha avuto modo di incontrare il polistrumentista Maurizio Fabrizio e insieme hanno inciso il secondo disco la Luna. A Cuggiono, invece, ha composto l’album Alla fiera dell’est, che nel 1977 ha vinto il premio della critica discografica italiana.

Da lì ha collezionato un successo dopo l’altro e nel 1980 ha pubblicato due album, Concerto e Gulliver, la luna è altri disegni. Tre anni dopo, invece, ha cominciato a cimentarsi con le musiche da film e ha composto State buoni se potete, la colonna sonora dell’omonimo lungometraggio diretto da Luigi Magni. Seguiranno, nel 1986 le colonne sonore di Momo e di Secondo Ponzio Pilato. Recentemente, nel 2019, gli è stato conferito il Premio Chiara in onore alla sua carriera, mentre nel 2020 ha annunciato la realizzazione di nuovi brani, tra cui Kyrie Eleison (Signore abbi pietà).

Il libro

Angelo Branduardi ha pensato bene di raccontarsi in un libro “Confessioni di un malandrino – Autobiografia di un cantore del mondo”, scritto con Fabio Zuffanti. “All’inizio i brani erano firmati da me, ma erano scritti a quattro mani, e tre erano di Luisa (la moglie, ndr)– ha raccontato in un’intervista a Prima Pagina News. “A un certo punto abbiamo fatto un atto di forza e l’abbiamo messa nei crediti, senza che lei sapesse nulla, perché sapevo che non l’avrebbe voluto. Questo scatenò un grande litigio, ma poi si è abituata”.

Chi è la moglie, figlie e vita privata

Ma veniamo ora alla vita privata. Angelo Baluardi, giovanissimo, ha incontrato Luisa Zappa. I due si sono innamorati e sposati. Dal loro amore sono nate due figlie, Sarah e Maddalena. La famiglia nel 1976 è tornata ad abitare a Cuggiono, dove è rimasta fino al 1982: in quegli anni il cantautore, nella sua città natale, ha dato alla luce la canzone di successo ‘Alla fiera dell’est’.

Chi è Luisa Zappa

La moglie, classe 1952, è una cantante, artista e paroliera. Sappiamo che ha studiato letteratura inglese a Milano e che ha aiutato il marito a scavare nel patrimonio culturale della madrigalistica medievale. Per lui ha scritto molti testi e ha scritto diverse composizioni poetiche, alcune tradotte in tedesco, i francese e in inglese.