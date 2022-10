Angelo di Uomini e Donne: chi è, età, lavoro, vita privata, Instagram e Gloria

Ci siamo, è tutto pronto per un’altra imperdibile puntata di Uomini e Donne! Torna puntuale a partire dalle 14.45 su Canale 5 il dating show di Maria De Filippi che, anche questo pomeriggio, è pronta a regalare delle avvincenti emozioni ai suoi affezionati telespettatori. Oggi al centro dello studio c’è Gloria che ha qualcosa da dire ad Angelo.

L’uscita tra Gloria e Angelo

Gloria e Angelo sono usciti insieme ma le cose non sembrano andare esattamente nel migliore dei modi. L’uscita tra i due non è andata male ma a turbare la donna è stato l’atteggiamento che Angelo ha avuto dopo il loro appuntamento. Quest’oggi in studio, Gloria, si è tolta qualche sassolino dalla scarpa mettendo nero su bianco le cose che non le sono andate giù di Angelo. Lui nel frattempo ha chiesto il numero di telefono anche a Cristina. Come proseguirà la loro conoscenza?