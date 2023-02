Angelo Duro a Sanremo 2023, chi è il comico: età, carriera, tour, matrimonio, vita privata, foto e Instagram

Angelo Duro è un attore, ma anche un comico e uno scrittore. La sua esperienza professionale lo ha visto protagonista sia in televisione che al cinema e finanche in teatro. E sicuramente un personaggio pubblico la cui fama ha preso il via grazie alla partecipazione al programma Le Iene si Italia 1. Ma andiamo a conoscerlo più da vicino. Cerchiamo di scoprire qualche indiscrezione sulla sua vita privata e professionale.

Chi è Angelo Duro

L’attore è nato a Palermo il 20 agosto del 1982. Della sua vita privata si sa molto poco. Il comico ci tiene a mantenere separata la sua sfera privata da quella professionale. Di certo si sa che è uno sportivo che ama in particolare il ciclismo, che ha una vera e propria passione per la recitazione e per la musica. Fa, infatti parte di una jazz band, la Angelo Duro & the Pupi Swing.

Vita privata

Come sottolineato Angelo Duro è estremamente riservato e restio a rendere noti aspetti della sua vita privata. Possiamo dire con certezza che non è sposato e non ha figli, seppure dalle foto sui social si può presupporre che sia fidanzato. Ma non si conosce il nome della fortunata.

Carriera

La sua carriera ha preso il via grazie alla partecipazione a Le Iene. Con questo esordio ha dato moto al pubblico di conoscerlo, ma ha poi proseguito il suo impegno di diffondere le sue qualità artistiche non solo attraverso i social, anche promuovendo spettacoli in tutta la Penisola.

A portare al successo il comico è la sua capacità di dire sempre quello che pensa, senza remore e senza paura. Il suo essere un po’ sopra le righe lo rende molto amato soprattutto dal pubblico più giovane. Ma ha anche fatto il suo esordio, nel 2016, nel mondo del cinema nel film Tiramisù. Uno dei suoi impegni più costanti è quello teatrale e anche per questo 2023 ha organizzato il suo tour in giro per l’Italia che prenderà il via il 3 febbraio.

Le tappe del tour 2023

Tra le tappe previste ci sono: al Teatro che non c’è di Putignano il 3 febbraio, al teatro Colosseo di Torino il 16 febbraio, al Teatro Colosseo anche il 17 febbraio, al teatro Bellini di Napoli il 21 e il 22 febbraio, al Teatro Comunale di Ferrara il 28 febbraio, all’Auditorium di Santa Chiara di Trento il 3 marzo, al Nuovo Teatro Verdi di Brindisi il 6 marzo, al Teatro Apollo di Lecce il 7 marzo, al Teatro Verdi di Sassari il 12 marzo, al Teatro Massimo di Cagliari il 13 e il 14 marzo, al teatro Celebrazioni di Bologna il 15 marzo, al Teatro Grandinetti di Lamezia Terme il 18 marzo, al Teatro Tuscany Hall di Firenze il 21 marzo, al Teatro nuovo Giovanni Da Udine a Udine il 25 marzo, al teatro Politeama Genovese di Genova il 27 marzo, all’Auditorium Unità d’Italia di Isernia il 1 aprile, al Teatro Massimo di Pescara il 2 aprile, al teatro Brancaccio di Roma il 3 e il 5 aprile, al teatro Sociale di Mandova il 6 aprile, al Teatro Nuovo di San Marino il 7 aprile, al teatro Arcimboldi di Milano il 12, il 16 e il 20 aprile e al teatro Antico di Taormina il 7 agosto. L’artista ha già registrato il sold out in tantissime delle tappe previste. I biglietti costano poco più di 20 euro.

Angelo Duro sarà anche ospite del Festival di Sanremo in onda dal 7 all’11 febbraio. Una partecipazione che è stata annunciata nel corso del programma condotto da Fiorello ‘Viva Rai 2”

Instagram

Su Instagram Angelo Duro conta 485 mila follower