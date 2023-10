Anima Gemella, anticipazioni terza puntata: trama episodi mercoledì 25 ottobre 2023

Prosegue la nuova fiction di casa Mediaset e Canale 5, in prima serata ogni mercoledì sera, ecco il nuovo appuntamento con Anima Gemella. Dopo le prime due puntate è già tempo di vedere cosa accadrà tra sette giorni. Ecco allora tutte le anticipazioni.

La serie è realizzata da Endemol Shine Italy in coproduzione con RTI, e vede protagonisti Daniele Liotti e Chiara Mastalli, per la regia di Francesco Miccichè. La trama della fiction ruota attorno alle vicende di Carlo, un medico talentuoso alle prese con la scomparsa della moglie Adele che non gli dà pace. Poi, l’incontro con la sedicente medium Nina, lo spingerà ad indagare sulla morte della moglie.

Cosa è successo nella seconda puntata

Prima però vediamo cosa è accaduto in tv ieri sera. Tra Carlo e Nina è iniziata a nascere un’attrazione, ma la ragazza è ossessionata dalla presenza di Adele ed ha preferito ritornare alla vita di prima. Adesso però, puntata dopo puntata, ci avvicineremo alla verità su cos’è davvero successo a Adele, mentre Carlo e Nina faranno i conti con sensazioni impreviste e intense: Carlo sarà conquistato dalla genuinità di Nina; Nina finirà per essere rapita dalla profondità dei sentimenti che Carlo è in grado di provare per lei.

Anticipazioni terza puntata Anima Gemella, cosa vedremo in tv mercoledì prossimo

Mercoledì prossimo, 25 ottobre 2023, andrà in onda su Canale 5 la terza puntata della fiction. Ebbene, secondo le anticipazioni tv di Anima Gemella Carlo è convinto che Nina sia in pericolo, e che la minaccia arrivi dalla stessa persona che ha ucciso Adele. Margherita è gelosa e ripete al fidanzato che la ragazza è solo una truffatrice.