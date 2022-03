Animali Fantastici e Dove Trovarli 3, quando esce, trama, cast e trailer: ecco “i segreti di Silente” (Video)

Manca sempre meno all’uscita al cinema di Animali Fantastici e dove Trovarli 3, la (mega) saga prequel che anticipa le vicende del noto mago Harry Potter. Il terzo capitolo è atteso ad aprile e i fan sono già in trepidante attesa. E a scaldare i giorni che precedono l’uscita nelle sale è arrivato un nuovo trailer del film che si è così aggiunto a quello uscito a dicembre.

Quando esce al cinema Animali Fantastici e dove Trovarli 3

Il film è in uscita prossimamente al cinema. La data ufficiale è stata fissata per venerdì 15 aprile 2022. A dicembre, precisamente il 13, era stato diffuso intanto un primo video contenente il primo trailer del nuovo capitolo della saga. Nei giorni scorsi è però arrivato un nuovo filmato che ha riacceso le discussioni attorno al film.

Il nuovo trailer

Il video è stato pubblicato lunedì 28 febbraio 2022, dunque l’altro ieri. Nel nuovo spezzone è possibile vedere altre immagini della pellicola che, come mostrano le immagini, sarà ambientata in gran parte nella scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts accendendo così l’entusiasmo dei fan di Harry Potter. Non lo avete ancora visto? Eccolo qui allora.

La trama dei Segreti di Silente

La storia, per la quale dovrebbero essere previsti altri due capitoli, sarà ambientata negli anni che vanno dal 1927 al 1945. Quest’ultima data è molto importante per gli amanti della saga considerando che è l’anno in cui Silente sconfigge Grindelwald a duello, impossessandosi della Bacchetta di Sambuco. Ad ogni modo le vicende ripartiranno dalla fuga proprio di Grindelwald da Parigi portando con sé Credence. Il mago oscuro rivelerà il suo nome: Aurelius Silente.

Il cast di Animali Fantastici

Questi gli attori che vedremo nel film:

Jude Law: Albus Silente

Eddie Redmayne: Newt Scamander

Dan Fogler: Jacob Kowalski

Ezra Miller: Credence Barebone / Aurelius Silente

Katherine Waterston: Tina Goldstein

Alison Sudol: Queenie Goldstein

Mads Mikkelsesn: Gellert Grindelwald

Richard Coyle: Aberforth Silente

E voi andrete al cinema a vederlo?