Anna Ammirati, chi è l’attrice di Mare Fuori: età, carriera, film e serie tv, marito, figli, foto e Instagram

A molti telespettatori è nota come Liz, l’educatrice dell’istituto penitenziario della serie tv Mare Fuori che non riesce a restare del tutto estranea alle storie dei ragazzi che incontra nel carcere, ma Anna Ammirati è anche molto altro, è infatti un’attrice di successo che ha iniziato la sua carriera in tenera età che ha al suo attivo diverse partecipazioni a fiction di successo. Ma cosa sappiamo della vita privata e della carriera dell’artista? Scopriamolo insieme.

Chi è Anna Ammirati?

È nata a Castellamare di Stabia il 1 gennaio del 1979, ha iniziato la sua carriera da attrice quando aveva soli 8 anni recitando a teatro. Si tratta di una passione che caratterizzerà tutta la sua vita. Per quanto, infatti, abbia studiato e si sia diplomata in arte applicata e fotografia non abbandona mail il suo impegno con la recitazione.

Carriera

È laureata in Psicologia all’Università La Sapienza di Roma, ma contemporaneamente consegue anche il diploma presso l’Accademia di Teatro dell’argentina Beatrice Bracco.

Sono tante le fiction alle quali partecipa e tra le altre: Positano, Non lasciamoci più, inviati speciali, Sospetti 2, Don Matteo, La squadra 5, Joe Petrosino e Donna Detective, Il Generale Dalla Chiesa, Scusate il disturbo, Io e mio Figlio, All Stars, Tutti i padri di Maria, La nuova squadra e L’oro di Scampia e tanti altri ancora. Tra le sue esperienze professionali ha al suo attivo anche la conduzione del programma radiofonico ‘C’era una volta’ su Rai Radio Live.

Vita privata

Della sua vita privata si sa davvero poco. Per l’artista la sua sfera personale è off limits. Non vuole assolutamente che aspetti più personali della sua vita vengano resi pubblici, per quanto appare certo che abbia una figlia di 20 anni di nome Sara.

Instagram

Su Instagram annammirati conta 17.100 follower e posta soprattutto foto di lavoro e pochissime immagini che riguardano la sua vita personale.