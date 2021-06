Anna Falchi: chi è, età, carriera, chi è il compagno, altezza, figli, Lazio, Instagram

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti anche Anna Falchi.

Anna Falchi: chi è, età, carriera

Anna Falchi è nata a Tampere il 22 aprile del 1972 ed è un’attrice, conduttrice ed ex modella italiana, con cittadinanza finlandese. E’ considerata un sex symbol degli anni 1990 e 2000. Anna Falchi all’età di 6 anni si è trasferita in Italia e ha iniziato la sua carriera nel mondo dello spettacolo classificandosi seconda a Miss Italia 1989. Dopo aver intrapreso la carriera di modella, nel 1992 è stata scelta come testimonial pubblicitaria della Banca di Roma e nel 1993 ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo del cinema. Da lì ha collezionato un successo dopo l’altro e nel 2000 è stata anche la madrina della festa scudetto della Lazio. Dal 2005 Anna Falchi è produttrice cinematografia e nel 2008 è stata nominata direttrice artistica della New York Film Academy presso la sede di Cinecittà.

Anna Falchi: chi è il marito, Fiorello, vita privata

Anna Falchi dal 1994 al 1996 è stata legata sentimentalmente a Fiorello e alla fine degli anni ’90 ha avuto una storia d’amore con Max Biaggi. Nel 2005 si è sposata all’Argentario con l’imprenditore e finanziere romano Stefano Ricucci, ma i due un anno dopo si sono separati. Dal 2008 al 2010 è stata legata all’imprenditore Denny Montesi: dalla coppia è nata nel 2010 la figlia Alyssa. Ora è felice al fianco del politico Andrea Ruggieri.

Anna Falchi: Instagram

Seguitissima su Instagram, Anna Falchi con il suo account @annafalchi22 vanta 480 mila followers.