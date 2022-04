Anna Ferzetti: chi è, età, carriera, chi è il marito, figlie, chi è il padre, film, Instagram

Tutto pronto per il classico appuntamento della domenica pomeriggio con Domenica In. Oggi, 10 aprile 2022, tra gli ospiti in studio ci sarà anche l’attrice Anna Ferzetti. In attesa dell’inizio della puntata, condotta come sempre da Mara Venier, scopriamola più da vicino e ripercorriamo la sua carriera!

Chi è, età, carriera

Anna Ferzetti è nata a Roma nel 1982 ed è una nota attrice. E’ figlia dell’attore Gabriele Ferzetti e ha studiato prima in una scuola tedesca a Roma, poi a Londra. Ha preso parte a diversi film di successo: Il Natale della mamma imperfetta, Slam – Tutto per una ragazza, Stalker, Domani è un altro giorno. Ma non solo cinema. Nella sua carriera anche tanti ruoli in fiction e serie tv per il piccolo schermo. Recentemente è stata impegnata in Volevo fare la rockstar 2 dove interpreta Silvia, rivale della protagonista Olivia. E’ anche nel cast del remake Le fate ignoranti che sarà disponibile dal 13 aprile su Disney+. Inoltre è apparsa da poco sulla copertina di Donna Moderna.

La serie Le fate ignorante

Si tratta del remake dell’omonimo film di Ferzan Özpetek uscito nel 2001. In questo caso però gli eventi saranno raccontati in modo decisamente più ampio considerando che il nuovo lavoro sarà una serie tv e non un film. In molto sono convinti che sarà una delle migliori produzioni dell’anno. Nel cast, tra gli altri, Luca Argentero, Cristina Capotondi, Edoardo Purgatori.

Anna Ferzetti e il bacio con Ambra Angiolini

Sul foto set di presentazione della serie tv è andato in scena anche un momento particolare. Anna Ferzetti e Ambra Angiolini, amiche anche al di fuori del set, si sono scambiate un bacio che ha subito fatto il giro del web! Nella serie tv saranno le protagoniste di una relazione sentimentale tra due donne.

Marito, figlie

Tornando alla Ferzetti l’attrice dal 2003 è legata sentimentalmente all’attore Pierfrancesco Favino. Nel corso della carriera quest’ultimo ha vinto tre David di Donatello, quattro Nastri d’argento, due Globi d’oro, tre Ciak d’oro e una Coppa Volpi alla Mostra del Cinema di Venezia. Dal loro amore sono nate due splendide figlie.

Anna Ferzetti Instagram

Molto seguita su Instagram. Con il suo account @annaferzetti vanta oltre 21 mila followers.