Anna Magnani: chi era, carriera, film, come è morta, marito, figlio, tomba, frasi

Tutto pronto per il classico e imperdibile appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi, oltre ai Cugini di Campagna, anche Enrico Lucherini, Laura Delli Colli e Patrizia Carrano. Con loro tre, insieme agli affetti stabili, si parlerà della grande Anna Magnani, una nota e amata attrice italiana nata a Roma nel 1908 e morta nella Capitale nel 1973.

Dagli esordi al debutto di Anna Magnani

Anna Magnani è nata a Roma in via Salaria 126, nell’odierno quartiere Nomentano: sua madre era una sarta, ma non ha mai avuto modo di conoscere suo padre. Lei, nonostante siano passati anni dalla sua morte, è considerata una delle maggiori interpreti femminili della storia del cinema ed è tra le poche attrici, la prima del nostro Paese, a essere considerata in tutto il mondo come una grande personalità. Attrice simbolo, è stata con Alberto Sordi e Aldo Fabrizi, una delle figure preminenti della romanità cinematografica del XX secolo.

Sappiamo che nel 1972 ha iniziato a frequentare la scuola d’arte drammatica Eleonora Duse, poi ha iniziato a muovere i primi passi in quel mondo e nei primi anni ’30 si è cimentata anche nel doppiaggio. Ma il debutto cinematografico è avvenuto con La cieca di Sorrento.

Il successo, i film che hanno fatto la storia

Anna Magnani, dopo numerosi film, è riuscita a imporsi come interprete drammatica. Ed è stato Vittorio De Sica ad offrirle per la prima volta la possibilità di dare vita a un personaggio non secondario, quello di Loretta Prima. Ha recitato anche nell’avanspettacolo di Totò e ha interpretato il ruolo della verduraia romana in Campo de’ Fiori accanto ad Aldo Fabrizi. La Magnani, però, ha raggiunto la fama mondiale nel 1945, quando ha vinto il suo primo nastro d’argento grazie al film Roma città aperta di Rossellini, con il quale ha avuto anche una storia d’amore. Nel 1947, invece, ha vinto il suo secondo nastro d’argento per il film L’onorevole Angelina e nel 1951 è stata protagonista del film Bellissima di Luchino Visconti. E ancora, nel 1956 è stata la prima interprete italiana nella storia a vincere il Premio Oscar per il film La rosa tatuata. Nel 1960 è diventata la protagonista de La Ciociara e nel 1962 di Mamma Roma di Pasolini. Insomma, un successo dopo l’altro, tantissimi riconoscimenti e film che hanno fatto la storia. E che hanno segnato intere generazioni. Lei, tra l’altro, è una delle poche personalità italiane ad avere una stella nella Hollywood Walk of Fame.

Come è morta, la tomba

Al 1972 risale l’ultima apparizione cinematografica di Anna Magnani in un cameo voluto da Fellini per il film Roma. La grande attrice è morta nella sua città, nella clinica Mater Dei, il 26 settembre del 1973 all’età di 65 anni, stroncata da un tumore al pancreas. Fino alla fine è stata assistita dal figlio Luca e da Roberto Rossellini, che si è occupato del funerale nella chiesa di Santa Maria Sopra Minerva. Dopo una prima sepoltura al Verano, per volontà del figlio dal 1988 le sue spoglie si trovano nella cappella di famiglia di San Felice Circeo, non lontano dalla sua villa sul mare.

Gli amori, la nascita di Luca

Della vita privata di Anna Magnani, sappiamo che nel 1933 ha sposato Goffredo Alessandrini, un regista, ma i due nel 1940 si sono separati. Nel 1942 l’attrice ha avuto una storia con Massimo Serato, attore, e da quell’amore è nato il figlio Luca. La Magnani ha avuto anche una relazione con Roberto Rossellini, che le è stato accanto fino alla morte.

Di Anna Magnani restano i film e le frasi memorabili. “Io non mi curo mai di quello che sembro, di come gli altri mi vedono. Sono così, come la mia vita, le mie speranze, le mie delusioni, le mie gioie e le mie infelicità mi hanno fatta. Lo sono senza riserve e senza ipocrisie” – diceva.