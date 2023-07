Anna Magnani, grande omaggio al Circeo: la mostra a 50 anni dalla scomparsa di ‘Nannarella’

Il Comune di San Felice Circeo, la Pro Loco in collaborazione con l’Associazione Culturale Romarteventi, Presidente Francesca Piggianelli ed Anna Maria Cuzzolaro, Presidente dell’Associazione Culturale Edizioni Interculturali, a cinquant’anni dalla sua scomparsa, rendono omaggio alla memoria della grande indimenticabile “Nannarella” Anna Magnani, sepolta al Circeo, luogo che ha amato tanto.

L’attrice, premiata con il premio Oscar, ha dimostrato, attraverso i film dove ha recitato, un particolare talento e bravura, una spiccata capacità espressiva che le ha permesso di arrivare al pubblico in maniera forte, profonda e a volte irruenta. Un personaggio ancora di attualità, da scoprire anche per i giovani, sia a livello cinematografico, che nel contesto storico, cinematografico e sociale.

7 LUGLIO ore 19:00 Inaugurazione della Mostra presso “Porta del Parco-Pro Loco”

“ANNA MAGNANI A 50 ANNI DALLA SCOMPARSA” metterà in mostra poster e fotografie, di cui alcune esclusive del Circeo e due abiti originali di Anna Magnani. All’interno verranno esposte immagini significative estrapolate dalla mostra “Ciao Anna”, che dal 2003, nascendo come prima Mostra internazionale dedicata all’attrice, si occupa di far ricordare e conoscere questo grande personaggio. Le immagini ed i documenti sono tratte dall’archivio privato di Luca Magnani e dalla collezione privata di Stefano Di Tommaso.

Tra i volti indimenticabili ed alcune copertine dedicate ci sarà un importante momento musicale affidato a Theo Allegretti, che rivisitando le canzoni più amate e cantate dalla Magnani, comporrà la colonna sonora della lettura, di alcuni brani scelti dal libro che sarà presentato in anteprima per la prima volta dall’autrice Anna Maria Cuzzolaro: Semplicemente Anna.

8 LUGLIO: MOSTRA APERTA DALLE 10:30 ALLE 19:00

ORE 19.30 CINEMA ANNA MAGNANI proiezione del documentario “ANNA, il mare, gli animali, le risate e Luca” di Elfriede Gaeng, scrittrice, regista ed amica di famiglia della Magnani, il film, produzione Edizioni Interculturali è diviso in 4 capitoli, ci aiuterà a capire ed a scoprire e conoscere meglio una grande donna ed artista internazionale ed anche le sue fragilità e problemi che hanno fatto parte della sua carriera artistica e privata.