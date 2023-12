Anna Pettinelli, chi è la figlia Carolina Russi: età, lavoro, padre, Instagram

Carolina Russi Pettinelli è la figlia di Anna Pettinelli, la prof di Amici nonché conduttrice radiofonica, opinionista e conduttrice televisiva. Sul nome del papà di Carolina sembra esserci un alone di mistero, nonostante sembra che abbia rapporti costanti con la figlia. D’altro canto, nonostante la storia d’amore tra Anna Pettinelli e il suo ex sia finita quando la figlia aveva solo 9 mesi, i due hanno continuato a vivere insieme finché Carolina non ha compiuto 10 anni.

Anna Pettinelli: chi è la figlia Carolina Russi?

Carolina è nata a Roma il 17 novembre del 1992 e vive con la mamma e il compagno di quest’ultima Stefano Macchi al quale è molto legata. Ha studiato Lingue e Culture Moderne a Roma, ma sempre portato avanti la sua passione per la musica, tanto da aver partecipato con successo a The Voice of Italy nel 2014, nella stagione in cui ha vinto sur Cristina. Nonostante sia stata ‘cacciata’ all’undicesima puntata, Carolina ha continuato a portare avanti la sua passione per la musica. Ha realizzato un suo canale Youtube dove canta e suon il piano forte e la chitarra.

Carriera

Quasi come in una beffa del destino Carolina lavora in una radio concorrente a quella nella quale lavora la mamma. È infatti una speaker e conduttrice di radio Zeta. Seppure la Pettinelli ci tiene a sottolineare: ‘I nostri programmi vanni in onda in orari diversi, quindi non riamo realmente concorrenti’.

Vita privata

La figlia di Anna Pettinelli mantiene il massimo riserbo sulla sua vita privata, ma, almeno per il momento i ben informati sono certi non abbia una relazione. Con due lauree in Marketing ha iniziato a lavorare su RTL 102.5, ma ha lavorato anche nella rubrica ‘Volere Volare ‘ di Domenica in.

Instagram

Carolina ha un suo account Instagram sul quale condivide momenti di vita e lavoro ed è seguita da 19,5 mila follower