Anna Tatangelo: chi è, età, carriera, canzoni, figlio, chi è il fidanzato, Livio Cori, Instagram, Gigi D’Alessio, Scene da un matrimonio

Come ogni weekend l’appuntamento su Canale 5 è con Verissimo, il salotto televisivo più amato e seguito di sempre. Silvia Toffanin è pronta ad accogliere in studio tanti ospiti e tra loro ci sarà la bellissima Anna Tatangelo, che proprio oggi ha debuttato con la seconda edizione di Scene da un matrimonio.

Chi è Anna Tatangelo, la biografia

Anna Tatangelo è nata a Sora il 9 gennaio del 1987.

Gli esordi

Anna Tatangelo ha iniziato a partecipare a diverse manifestazioni canore nel 1994, poi nel 1999 si è aggiudicata il secondo posto al Minifestival della canzone di Viterbo. Giovanissima, nel 2002, quando aveva solo 15 anni, si è presentata a Sanremo e ha vinto la categoria Giovani. Poi Pippo Baudo l’ha scelta come co-conduttrice della trasmissione Sanremo-Top, insieme a Silvia Mezzanotte. Nello stesso anno ha duettato con Gigi D’Alessio nel brano ‘Un nuovo bacio’ e da lì non si è più fermata.

La carriera e il successo

Anna Tatangelo ha inciso più di 90 canzoni e ha pubblicato 8 album inediti: ha venduto oltre un milione di dischi e ha ricevuto circa 20 certificazioni fra dischi d’oro e di platino. Ha inoltre inciso delle cover di celebri canzoni come ‘Mamma, Dio come ti amo e vanta ben 8 partecipato al Festival di Sanremo. Non solo. Ha partecipato tre volte al Summer Festival, ha vinto un Venice Music Award, un Wind Music Award e il Premio Lunezia nel 2018.

La storia d’amore con Gigi D’Alessio

Vediamo ora la sua vita privata. Nel dicembre del 2006 è stata resa nota la relazione di Anna Tatangelo con il collega Gigi D’Alessio, storia d’amore iniziata nel 2005. I due hanno avuto un figlio, Andrea, nato nel 2010. Dopo diversi tira e molla, Anna Tatangelo il 3 marzo 2020 ha annunciato sui social la sua separazione dal compagno, che intanto è diventato papà ancora una volta dopo essersi innamorato della giovane Denise.

Chi è il compagno Livio Cori

Da un po’ di mesi Anna è fidanzata ufficialmente con Livio Cori. Lui è un un rapper napoletano, nato a Napoli il 12 marzo del 1990 (tre anni più piccolo di lei). Cori è un artista della scena underground che il pubblico di Rai 1 conosce bene perché ha partecipato al Festival di Sanremo nel 2019.

Instagram

Molto seguita sui social. Su Instagram con il suo account @annatatangeloofficial vanta oltre 1 milione di followers.