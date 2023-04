Annalisa, chi è la cantante: età, carriera, canzoni, nuovo singolo, fidanzato, laurea, Amici, foto e Instagram

Tutto pronto per una nuova e imperdibile puntata di Pio e Amedeo “Felicissima Sera” in onda su Canale 5, tra gli ospiti speciali di oggi ci sarà anche la cantante Annalisa. Parlerà di sé a cuore aperto e racconterà tutto sulla sua vita e la carriera. Siete curiosi e volete saperne di più? Ecco tutto quello che sappiamo di lei e della sua vita privata!

Chi è Annalisa Scarrone: età, carriera, Amici e laurea

Annalisa Scarrone, questo il suo nome completo, è nata il 5 agosto del 1985 ed è una nota cantautrice di 37 anni. È cresciuta a Carcare, ha una Laurea in Fisica, ma non ha mai smesso di inseguire il suo sogno. Dopo varie esperienze con due gruppi musicali, Annalisa nel 2011 ha partecipato alla decima edizione del talent show Amici di Maria De Filippi, si è classificata seconda e ha ottenuto il Premio della critica. Successivamente ha preso parte più volte al Festival di Sanremo, recentemente è salita sul palco dell’Ariston con il brano “Dieci” e si è classificata al settimo posto. Nel corso della sua brillante carriera Annalisa ha ricevuto numerosi premi: un Mtv Europe Music Awards, un Wind Music Awards, un Premio Lunezia, due Premio videoclip italiano e un premio Mia Martini 2014. E’ stata scelta anche per rappresentare l’Italia agli MTV Italia Awards 2013 e all’OGAE Song Contest 2013.

Canzoni e il nuovo singolo della cantante

La discografia della cantante è molto ampia, nonostante la giovane età e ha sempre dichiarato di essere innamoratissima della musica. Cantava fin da quando era piccola e piano piano ha visto il suo sogno diventare realtà. Ha fatto ballare tutta italia con la canzone “Bellissima” e da poco è uscito anche il suo nuovo singolo: “Mon amour”. Nel brano racconta la via di mezzo in cui si trova una persona che si è appena lasciata con chi amava e vive una forte contraddizione. Da una parte c’è il dolore per la relazione finita, dall’altra la voglia di ricominciare. Ai microfoni di Radio Deejay ha raccontato: “Per ripartire ci vuole tempo, devi essere pronta, e allora nell’attesa sospendi te stessa in una sorta di limbo, finché non ti ritrovi. Questa è la canzone di quel limbo, di quell’incoscienza, e perché no, di quella pazza idea di vendetta che ti fa sentire di nuovo potente, anche solo per un istante”. Ecco la sua discografia completa:

2011 – Nali

2012 – Mentre tutto cambia

2013 – Non so ballare

2015 – Splende

2016 – Se avessi un cuore

2018 – Bye Bye

2020 – Nuda

Vita privata: fidanzato e Instagram

Annalisa Scarrone è molto riservata sulla sua vita privata, di cui non si sa molto. Sappiamo che è stata fidanzata con Davide Simonetta, un autore e produttore musicale. Nel 2016 la coppia si è separata e ad oggi è fidanzata con Marian Richero, un ragazzo di origini bulgare che lavora per RTL 102.5 e di cui è innamoratissima. Annalisa è molto seguita su Instagram. Con il suo account ufficiale @naliannalisa vanta 1,8 milioni di followers.