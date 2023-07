Annalisa e Francesco Muglia si sono sposati: ecco dove e quando ci sarà la festa

È arrivato il tanto atteso matrimonio di Annalisa Scarrone. La cantante italiane, che da poco si è scoperto come fosse fidanzata, sempre a sorpresa si è sposata con un dirigente di Costa Crociere, Francesco Muglia. I due sposini sarebbe convolati a nozze ad Assisi, mentre il matrimonio era in un primo momento fissato all’interno di un Comune all’interno della provincia di La Spezia.

Il matrimonio di Annalisa e Francesco Muglia

Massimo riserbo per il matrimonio della giovane cantante, che è convolata a nozze alla presenza di soli pochi intimi. I fan attendevano da diverse settimane l’evento nuziale dell’artista musicale, soprattutto in quella che poteva essere la cerimonia nel Comune di La Spezia. Lì, gli stessi cittadini avevano provato a indagare riguardo alle nozze della donna, provando a capire anche in quale chiesa avrebbe detto il fatidico “SI”.

Il matrimonio nella città di San Francesco

Voci di corridoio parlano di un matrimonio molto religioso, con le nozze che si sono svolte all’interno di una chiesa all’interno del Comune di Assisi. Dopotutto, non poteva essere altrimenti: sia l’artista musicale, che il suo neo marito, hanno scelto per le proprie nozze una località suggestiva e significativa come la città di San Francesco. Una location di suo già molto intima e profonda in eventi come questi.

Cosa sappiamo della relazione tra Annalisa e Francesco Muglia

Nonostante sia stato scoperto il fidanzamento poche settimane fa, Annalisa era fidanzata da almeno sette anni. I due ragazzi infatti si sarebbero fidanzati ufficialmente nel 2016, dopo che la cantante si esibì all’interno di una nave da crociera della Costa Crociere. Da quello che dicono le fonti vicine alla cantante, lì sarebbe scattata la scintilla tra la stessa artista musicale e il suo futuro marito. Una storia, però, sempre tenuta fuori dai riflettori mediatici, lasciando alla stessa cantante una totale privacy sulla sua relazione amorosa.