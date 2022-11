Annalisa Minetti, chi è il marito Michele Panzarino: età, lavoro, figli

Ci siamo, è tutto pronto per una nuova, imperdibile puntata di Oggi è un altro giorno! Anche in questo lunedì la gioiosa e frizzante Serena Bortone è pronta ad allietare il pomeriggio degli affezionati telespettatori con tantissime storie ed aneddoti raccontati direttamente dai protagonisti. Come di consueto l’appuntamento è su Rai 1 a partire dalle 14 ed anche oggi gli ospiti che si avvicenderanno in studio saranno davvero numerosi. Tra di loro anche la cantante Annalisa Minetti, ma scopriamo qualcosa in più sulla sua dolce metà Michele Panzarino!

Chi è Michele Panzarino

Michele Panzarino è un fisioterapista e ricercatore scientifico dell’Università San Raffaele di Roma. Marito di Annalisa Minetti, galeotto fu l’amore per lo sport. Nel corso degli anni Michele ha conseguito diversi master in posturologia e in osteopatia, qualificandosi come infermiere e fisioterapista. Docente universitario e ricercatore, Michele ha messo a frutto le proprie conoscenze lavorando anche con alcuni atleti famosi. Ed è proprio in questa circostanza che è avvenuto l’incontro con la Minetti. È proprio grazie allo sport che i due si sono conosciuti e in particolare, si sono incontrati durante la preparazione sportiva della cantante con la Nazionale di paraciclismo per i mondiali.

Il legame con Annalisa Minetti

“All’inizio mi ha preso in cura per i miei problemi al tendine di Achille. E mi ha letteralmente messo in piedi. Solo molto dopo, a fine 2014, abbiamo cominciato ad uscire, a frequentarci. Tanto era serio e di poche parole mentre mi curava, tanto chiacchierone, simpatico e curioso dopo”, queste le parole della cantante durante un’intervista. Una dichiarazione particolare quella di Michele, come racconta la Minetti: “Una sera ha architettato tutta una scusa per farmi uscire dal ritiro della Nazionale di Paraciclismo prima dei Mondiali. Aveva organizzato una serata romanticissima solo per chiedermi di sposarlo”. Prima che scoppiasse l’amore, Annalisa e Michele si erano già incontrati a causa di alcuni problemi al tendine di Achille di lei ma l’amore scoppiò solamente in un secondo momento e cioè nel 2014 e poi, due anni dopo, nel 2016 la coppia convolò a nozze.