Annullato il concerto di Rondodasosa e Baby Gang: ecco perché

Oggi, 10 Luglio 2022, si sarebbero dovuti esibire i due rapper del momento Rondodasosa e Baby Gang a Roma. La data, annunciata qualche tempo fa, è stata però annullata e non potrà essere recuperata. Ecco cos’è successo.

Foto: rockinroma

Rondodasosa e Baby Gang Rock in Roma

Rondodasosa e Baby Gang sono due che ultimamente stanno facendo molto discutere. Il primo, è arrivato addirittura a Drake. Il secondo, sta continuando ad avere un successo incredibile. Ma non sono solo conosciuti per la loro musica, purtroppo. Spesso si trovano al centro di grandissime polemiche causa violenze, aggressioni o minacce.

Tuttavia, il concerto che si sarebbe dovuto tenere questa sera all’Ippodromo delle Capannelle, non è stato, ufficialmente, annullato per questi motivi. Ma per “impegni discografici improrogabili”. Sarà possibile chiedere il rimborso dei biglietti già acquistati entro e non oltre il 30 Luglio 2022.