Anthony Hopkins a Che tempo che fa: chi è, età, carriera, oggi, film, moglie e figli, Oscar, foto e Instagram

Tutto pronto per una nuova e imperdibile puntata di Che tempo che fa, il salotto condotto da Fabio Fazio. oggi arriveranno in studio tanti ospiti speciali e inediti, come il celebre regista Anthony Hopkins. Si racconterà a cuore aperto: dall’amore alla carriera all’Oscar vinto. Siete curiosi e vorreste saperne di più? Ecco tutto quello che sappiamo su di lui!

Chi è Anthony Hopkins: età, carriera

Anthony Hopkins è un regista e un artista a tutto tondo: produttore e regista cinematografico, attore, teatrante, pittore e scenografo. È nato il 31 dicembre del 1937 in Galles e oggi ha 85 anni. Sin da piccolo la sua vocazione artistica era chiarissima: non studiava e non faceva i compiti per scuola, ma passava le giornate a dipingere e suonare il pianoforte. A soli 15 anni scopre anche la passione per la recitazione grazie all’incontro con l’attore Richard Button, così, a 17 anni si iscrive alla Universi of Music & Drama Royal of Wales, dove si laurea nel 1957. Nello stesso anno si arruola per il servizio militare, dove trascorrerà due anni. Al rientro si trasferisce a Londra e si iscrive all’Academy of Dramatic Arts, dove viene scoperto da Laurence Olivier come un vero talento. Inizia così ad esibirsi a teatro, mentre il debutto sul grande schermo arriva solo nel 1968 con il film Il leone in inverno.

I film più famosi e i due premi Oscar

Anthony Hopkins è un grande talento e nella sua vita ha recitato in decine e decine di film. Ha anche vinto numerosissimi premi, tra cui anche due premi Oscar. Il primo l’ha ricevuto nel 1992 come miglior attore protagonista per l’interpretazione di Hannibal Lecter ne Il silenzio degli innocenti. Il secondo Oscar è arrivato nel 2021 sempre come miglior attore per la sua interpretazione in The Father – Nulla è come sembra. Ecco alcuni film in cui ha recitato negli ultimi anni:

Thor, regia di Kenneth Branagh (2011)

Hitchcock, regia di Sacha Gervasi (2012)

Red 2, regia di Dean Parisot (2013)

Thor: The Dark World, regia di Alan Taylor (2013)

Noah, regia di Darren Aronofsky (2014)

Il caso Freddy Heineken (Kidnapping Mr. Heineken), regia di Daniel Alfredson (2015)

Go with Me – Sul sentiero della vendetta (Blackway), regia di Daniel Alfredson (2015)

Conspiracy – La cospirazione (Misconduct), regia di Shintaro Shimosawa (2016)

Transformers – L’ultimo cavaliere (Transformers: The Last Knight), regia di Michael Bay (2017)

Thor: Ragnarok, regia di Taika Waititi (2017)

I due papi (The Two Popes), regia di Fernando Meirelles (2019)

Now Is Everything, regia di Valentina De Amicis e Riccardo Spinotti (2019)

The Father – Nulla è come sembra (The Father), regia di Florian Zeller (2020)

Armageddon Time – Il tempo dell’apocalisse (Armageddon Time), regia di James Gray (2022)

Vita privata: moglie e figli

L’attore vanta tre matrimoni, di cui due falliti, ma vediamo cosa è successo. La prima moglie è stata Petronella Barker, con cui è stato sposato dal 1966 al 1972 e con cui ha avuto la sua unica figlia: Abigail Rhiannedd Hopkis. Lei ha seguito le orme del padre ed è un’affermata attrice e regista. Il secondo matrimonio è stato il più duraturo: con Jennifer Lynton è convolato a nozze nel 1973 e il divorzio è avvenuto nel 2002. Il primo marzo del 2003 si è sposato con la sua attuale, terza, moglie: Stella Arroyave e sembra che i due siano molto felici insieme, anche se lei ha 67 anni, 18 in meno di lui.

Patrimonio e Instagram

Il patrimonio dell’attore è da capogiro: gli ultimi dati risalgono al 2017, momento in cui risulta essere tra i dieci attori più pagati al mondo. Il suo patrimonio allora si aggirava tra i 160 milioni di dollari. Potete seguirlo sul suo profilo Instagram dove vanta ben 4 milioni di follower: