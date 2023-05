Anthony Hopkins, chi è la figlia Abigail Hopkins: età, carriera, oggi e vita privata

Tutto pronto per una nuova e imperdibile puntata di Che tempo che fa, il salotto condotto da Fabio Fazio. oggi arriveranno in studio tanti ospiti speciali e inediti, come il celebre regista Anthony Hopkins. Si racconterà a cuore aperto: dall’amore alla carriera all’Oscar vinto. Sapete chi è la sua unica figlia Abigail? Siete curiosi e vorreste saperne di più? Ecco tutto quello che sappiamo su di lei!

La vita privata di Anthony Hopkins

L’attore vanta tre matrimoni, di cui due falliti, ma vediamo cosa è successo. La prima moglie è stata Petronella Barker, con cui è stato sposato dal 1966 al 1972 e con cui ha avuto la sua unica figlia: Abigail Rhiannedd Hopkins. Lei ha seguito le orme del padre ed è un’affermata attrice e regista. Il secondo matrimonio è stato il più duraturo: con Jennifer Lynton è convolato a nozze nel 1973 e il divorzio è avvenuto nel 2002. Il primo marzo del 2003 si è sposato con la sua attuale, terza, moglie: Stella Arroyave e sembra che i due siano molto felici insieme, anche se lei ha 67 anni, 18 in meno di lui.

Chi è la figlia Abigail Hopkins: età, carriera, oggi, vita privata

Abigail è nata il 20 agosto del 1968 a Londra, quando il rapporto tra i suoi genitori era già in crisi. Quando lei aveva solo un anno, il padre Hopkins si è trasferito negli Stati Uniti per dedicarsi totalmente alla sua carriera. La piccola è cresciuta con la madre e ha iniziato a suonare la chitarra a soli 7 anni. Si è Laureata all’università di East Anglia. Al momento ha 55 anni, è una cantante e musicista, grande esperta di chitarre elettriche. Non solo: è anche una grande attrice di teatro e insegnante di recitazione. Il suo genere musicale è il folk-rock e ha inciso numerosi album, tra cui:

Smile Road, 2003

Blue Satin Alley, 2006

The Lighthouse keeper, 2007

Le memorie di un fuorilegge, 2008

Il difficile rapporto tra padre e figlia

Tra Anthony Hopkins e la figlia Abigail non scorre buon sangue. Non è difficile capire perché. Quando lei è nata, lui ha iniziato ad avere dei problemi molto gravi a causa dell’abuso di alcool: la sua carriera stava decollando, gli impegni erano sempre di più e lui non riusciva a reggere lo stress. Quando Abigail aveva solo un anno, lui si è anche trasferito a Hollywood, rimanendo completamente assente durante tutta la sua crescita. Sappiamo che hanno tentato di riallacciare un rapporto, ma con scarsissimi risultati. Pare che abbiano avuto una lite furiosa nel 1986, quando lei aveva solo 16 anni ed era ancora poco più che una bambina. Quando Abigail è entrata nel mondo dello spettacolo c’è stato un riavvicinamento, stroncato da un’altra brutta lite nel 2001. Sembra che lei non lo abbia mai perdonato per l’assenza. L’attore ha dichiarato in modo molto cinico: “Le persone rompono i rapporti. Le famiglie si dividono e si va avanti con la propria vita. È stata una sua scelta e tale rimane. Ho fatto il massimo, ma se una non vuole far parte della mia vita, ok, va bene così. Ognuno è libero di fare ciò che vuole. Le auguro ogni bene, ma non voglio più sprecare il tempo a preoccuparmi di lei”. Pare che la figlia Abigail abbia anche cambiato cognome.