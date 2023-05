Anthony Hopkins, chi è la moglie Stella Arroyave: età, carriera, oggi, vita privata e figli

Tutto pronto per una nuova e imperdibile puntata di Che tempo che fa, il salotto condotto da Fabio Fazio. oggi arriveranno in studio tanti ospiti speciali e inediti, come il celebre regista Anthony Hopkins. Si racconterà a cuore aperto: dall’amore alla carriera all’Oscar vinto. Sapete chi è la sua attuale moglie Stella Arroyave? Siete curiosi e vorreste saperne di più? Ecco tutto quello che sappiamo su di lei!

La vita privata di Anthony Hopkins

L’attore vanta tre matrimoni, di cui due falliti, ma vediamo cosa è successo. La prima moglie è stata Petronella Barker, con cui è stato sposato dal 1966 al 1972 e con cui ha avuto la sua unica figlia: Abigail Rhiannedd Hopkins. Lei ha seguito le orme del padre ed è un’affermata attrice e regista. Il secondo matrimonio è stato il più duraturo: con Jennifer Lynton è convolato a nozze nel 1973 e il divorzio è avvenuto nel 2002. Il primo marzo del 2003 si è sposato con la sua attuale, terza, moglie: Stella Arroyave e sembra che i due siano molto felici insieme.

Chi è l’attuale moglie Stella Arroyave: età, carriera, oggi

Stella Arroyave è una donna Colombiana nata il 29 marzo del 1956 che oggi ha 67 anni, 18 in meno del marito. Lei è nata in Colombia, ma è cresciuta a New York, dove ha studiato arte. Per un periodo della sua vita ha sognato di lavorare nel mondo dello spettacolo. Dopo la maggiore età ha deciso di trasferirsi a Los Angeles per proseguire gli studi: il suo sogno era cambiato ed era quello di diventare un’avvocata. Tuttavia, una volta approdata nella grande città ha scoperto la sua passione per l’antiquariato e ha aperto proprio un negozio di oggetti e mobili antichi preziosi. La sua vita è cambiata completamente nel momento in cui Anthony ha varcato la soglia del suo negozio.

L’incontro e l’amore tra i due

Sembra proprio che i due si siano incontrati nel negozio di lei. Lui era entrato per acquistare dei mobili pregiati e pare che fra i due sia scattato un vero e proprio colpo di fulmine, nel 2000. Nel 2003 sono convolati a nozze con una cerimonia molto lussuosa e sfarzosa a Malibu, con la partecipazione di attrici del calibro di: Nicole Kidman e Jennifer Aniston, oltre a molti altri. La coppia vive in una lussuosissima villa a Malibu. Lei ha chiuso il negozio e ha iniziato a lavorare dietro le quinte per il marito, prendendo parte ad alcuni dei suoi progetti. Sono molto felici e innamorati.