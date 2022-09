Anthony Summers, la carriera dello scrittore irlandese: età, libri su Marilyn Monroe

Tutto pronto per il classico appuntamento con la trasmissione di Serena Bortone Oggi è un altro giorno! Dopo la pausa estiva ecco che la solare conduttrice è nuovamente pronta ad allietare il pomeriggio dei suoi fedeli telespettatori. Anche quest’ oggi a partire dalle 14 su Rai 1 saranno davvero numerosi gli ospiti presenti in studio, tra di loro anche Anthony Summers, conosciamolo meglio.

Anthony Summers: la biografia

Anthony Summers è nato il 21 dicembre del 1942 ed è uno scrittore irlandese. Finalista del celebre premio Pulitzer, è autore di numerosi libri di saggistica e tutti dall’indubbio successo. Summers ha studiato lingue moderne all’università di Oxford e poi ha lavorato come giornalista freelance per diversi giornali londinesi a partire da World in Action di Granada Tv — primo programma scandalistico di affari pubblici nel Regno Unito — passando a Swiss Broadcasting corporation ed arrivando infine al notiziario televisivo della BBC e poi a 24 ore sempre della BBC.

Quest’ultimo è uno spettacolo di attualità trasmesso in tarda serata e che permetteva una copertura internazionale degli eventi. Più giovane produttore della BBC, a soli 24 anni Summers ha viaggiato in tutto il mondo documentando attraverso i reportage le situazioni da lui vissute. Prima di lasciare la BBC Summers è diventato assistente alla redazione del programma settimanale Panorama.

Libri

Dalla metà degli anni Settanta, Summers, si è dedicato alla saggistica investigativa combinando l’attenta e scrupolosa ricerca di scavo nella documentazione con interviste esaurienti. Per quanto riguarda i suoi libri, la propria penna ha trattato di personaggi storici come lo zar Nicola II di Russia, il presidente John F. Kennedy, il presidente Nixon e ancora l’ammiraglio Husband Kimmel che guidava la flotta statunitense a Pearl Harbor.

Summers è inoltre autore di un importante libro sugli attacchi dell’11 settembre a Washington e New York e si è occupato anche di redigere le biografie di Frank Sinatra e Marylin Monroe. La maggior parte dei suoi libri sono stati sviluppati come documentari televisivi.