Anticipazioni Amici 21 Daily, puntata di oggi 18 febbraio 2022: le ultime news

Anticipazioni Amici 21: cosa accadrà nella puntata di oggi 18 febbraio 2022? Tutto è pronto per un nuovo Daily nella scuola più amata d’Italia: stanno per tornare tutti i ragazzi, cantanti e ballerini, e anche i vari professori. Ma cosa è accaduto ieri? Le situazioni continueranno anche oggi? Scopriamolo insieme!

Anticipazioni Amici 21: cosa è accaduto nella scorsa puntata?

Nel Daytime di ieri, 17 febbraio 2022, c’è stato il chiarimento tra Raimondo Todaro e Nunzio. Sembra andare tutto per il meglio, ma il professore chiede al ragazzo di improvvisare: via all’esibizione, che però non lascia soddisfatto il docente. Nunzio rientra poi in casetta e, dopo qualche ora, il giovane parla anche con Christian, che gli chiede spiegazioni su quanto ha detto dopo aver perso la sfida con Mattia Zenzola. Stefanelli è molto arrabbiato, ma Nunzio replica: “Io sono venuto qua anzitutto per chiarire con Raimondo. Chiedo scusa per i modi con cui ho detto quelle cose, in diretta su Instagram, ma non mi rimangio ciò che ho detto. Su Mattia ti posso dire che lo apprezzo molto come ballerino, ma non credo che sia imbattibile”. E’ poi la volta di Gio Montana, elogiato da Anna Pettinelli, che inoltre lo esonera dalla gara di cover. Ciò, però, crea malcontento tra i ragazzi: “Io avrei detto proprio così: Guarda Pettinè, io non mi sento già arrivato e la gara cover la voglio fare”, afferma LDA.

Alice si racconta: “I miei problemi con l’alimentazione mi hanno cambiata”

C’è poi una lunga dichiarazione di Alice, la nuova ballerina incontrata da Veronica Peparini: “I miei problemi con l’alimentazione mi hanno cambiata profondamente. Già dalle elementari avevo questa percezione del mio fisico e nel momento in cui, in palestra, secondo me, c’era un po’ di invidia perché ero arrivata alle Nazionali, vedevo che appena sbagliavo, godevano. Da lì ho avuto sempre ansia, attacchi di panico. C’erano anche gli insegnanti che si accorgevano di questo, ma la situazione era troppo difficile da gestire. Tutto questo dopo si è riversato sul cibo: ho iniziato a non mangiare più e nel giro di 3 settimane sono finita in ospedale. Sono stata ricoverata per 4 mesi. Ora sto bene, ma ci sono sempre state ricadute nel giro di questi 3 anni. Per sfogarmi ho iniziato a ballare. Io mi sento sempre inferiore agli altri. Anche qui so di essere meno degli altri, però io…” L’insegnante replica: “Tu non devi correre da sola. Devi cercare di tornare com’eri prima. Sicuramente quell’Alice c’è ancora e la danza ti aiuta tantissimo. Se sbagli, perché ti senti così male? Si possono fare degli errori. Tutti sbagliano. Non ti devi sentire inferiore a nessuno. Mi piacerebbe tanto farti vedere da fuori. Forse dovresti imparare a distaccarti e vederti dall’esterno. Tu non vedi la realtà. Tu hai un’aura intorno: sei magica, sei bellissima così come sei. Quando ti ho detto che per me sei un’anima speciale è perché lo penso, perché lo sei. Usala questa cosa qua, fanne tesoro. Comincia pezzettino per pezzettino a crederci. E ricordati che si impara sempre dagli errori. Continua a lavorare e cerca di scrollarti da dosso tutta la pesantezza. Levati dalla testa che non sei bella: sei bellissima, quando parli, quando balli, quando fai qualunque cosa”.