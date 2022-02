Anticipazioni Amici 21, puntata 17 febbraio 2022: news e spoiler in vista di domenica

Le prime maglie assegnate e i ragazzi della scuola di Amici che continuano a impegnarsi, a dare il massimo, per arrivare al Serale, una delle fasi più importanti e attese del talent show di Maria De Filippi. E se da una parte Alex, Sissi, Dario e Michele già hanno ottenuto il ‘pass’ e sono di fatto al serale, tutti gli altri stanno continuando, tra una prova e l’altra, il loro percorso: riusciranno a convincere i maestri e a esibirsi in prima serata? Ma cosa succederà, in vista della puntata di domenica, nel pomeridiano di oggi, giovedì 17 febbraio?

Pomeridiano Amici 17 febbraio 2022: cosa succede oggi, spoiler

Nel corso della puntata di ieri, che è andata in onda subito dopo l’appuntamento con Uomini e Donne, Alex ha ascoltato per la prima volta il suo inedito ‘Accade’ su RTL 102.5, circondato dall’affetto dei suoi amici che con lui hanno cantato a squarciagola. Ma se per l’allievo, che è già al serale, il momento è stato d’oro e indimenticabile, lo stesso non si può dire di Christian, ballerino della squadra di Raimondo Todaro. Il ragazzo, infatti, è triste perché il suo migliore amico Mattia ha dovuto abbandonare la scuola e ora al suo posto è arrivato Nunzio, che in passato aveva avuto da ridire un po’ su tutti. Tra di loro riuscirà a esserci una convivenza serena?

E ancora, ieri abbiamo visto Lorella Cuccarini in sala. Di fronte a lei i suoi due allievi, Alex e Sissi, che sono già al serale, ma li ha avvertiti: il lavoro sarà duro perché questo è solo un punto di partenza e l’impegno, quindi, non potrà mancare. Luigi, invece, ha avuto modo di incontrare ‘virtualmente’ Enrico Nigiotti, che ha scritto il brano che l’allievo ha portato sul palco domenica ‘Tondo’.

E oggi cosa succederà? I protagonisti saranno i ballerini? Lo scopriremo sintonizzandoci su Canale 5 subito dopo Uomini e Donne!