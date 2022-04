Anticipazioni Amici 21, puntata 30 aprile: eliminazioni e ospiti del serale

Domani andrà in onda la settima puntata del Serale di Amici 21, registrata il 27 aprile. Come abbiamo anticipato già mercoledì, giorno della registrazione, ci saranno colpi di scena, eliminazioni e graditi ospiti. Ma ecco cosa succederà in questa giornata. Siamo ormai alla fine del programma più amato dai giovani: alla finale mancano poco più di due settimane.

Grazie all’account Twitter Amici News è stato possibile sapere cosa è successo. Vi riveliamo quindi tutto ciò che è accaduto nel corso della puntata.

Anticipazioni Amici 30 Aprile

Partiamo dal punto della situazione, dopo l’eliminazione di LDA avvenuta sabato scorso, ad essere rimasti in gara sono in otto, quattro cantanti (Alex, Luigi, Albe e Sissi) e quattro ballerini (Dario, Serena, Michele e Nunzio). Insomma, c’è equità nei due circuiti.

Prima manche: Nunzio a rischio eliminazione

Si parte dalla prima manche aperta dai team Zerbi-Celentano e Cucca-Todo (Cuccarini Todaro).

I primi a sfidarsi nella prima manche sono il cantante Luigi e il ballerino Nunzio. Il primo punto viene assegnato a Luigi. Nella seconda prova della prima manche la Celentano schiera il ballerino Michele contro la cantante Sissi.Questa volta il punto va a Sissi. Nell’ultima prova della prima manche si sfidano di nuovo Luigi e Nunzio e, ancora una volta Luigi porta a casa il punto facendo vincere la prima manche alla squadra Zerbi-Celentano per 2 a 1. Perdono quindi i CuccaTodo. In nomination vanno Alex, Nunzio e Serena, fra i tre il prescelto per la sfida ad eliminazione finale è (ancora una volta) Nunzio.

Seconda Manche: Albe al ballottaggio finale

Per la seconda manche il team Zerbi-Celentano cambia avversari e sfida le maestre Pettinelli e Peparini. Per questa manche sia la Celentano che Zerbi lanciano ben 3 guanti di sfida.

Il primo è lanciato dalla Celentano e vede protagonisti i ballerini Michele e Dario. La sfida viene vinta da Michele che si aggiudica il primo punto per la sua squadra.

Tocca poi a Rudy Zerbi lanciare il suo guanto di sfida per Luigi contro Albe. Questa volta è Albe a portare il punto alla squadra Pettinelli-Peparini. Siamo quindi sull’1 a 1.

Zerbi non ci sta e per il terzo e ultimo guanto schiera nuovamente Luigi contro Albe. Stavolta Luigi vince la sfida e fa guadagnare una nuova vittoria alla squadra Zerbi-Celentano per 2 a 1.

Al ballottaggio per l’eliminazione finale finisce il cantante Albe.

Terza Manche: anche Luigi nella sfida finale

Nella terza manche Zerbi e Celentano sfidano nuovamente Cuccarini e Todaro.

La prima prova è un guanto di sfida: Serena contro Michele, Serena vince.

Segue per la seconda prova Alex contro Luigi, a vincere è Luigi.

La terza e ultima prova vede Michele contro Sissi con la vittoria della cantante.

Solo in questa manche Zerbi e Celentano perdono, al ballottaggio ci va Luigi (che comunque avrebbe vinto il premio Tim).

Secondo gli spoiler il ballottaggio finale si consumerà tra il ballerino Nunzio e il cantante Albe (dunque Luigi sarebbe stato salvato).

L’ospite di questa puntata è Ghali, da poco uscito con il suo nuovo singolo intitolato Fortuna.

Amici 2022, ballottaggio finale del settimo serale: Nunzio fuori dalla finale?

Alla vigilia del settimo serale di Amici 21, atteso per il 30 aprile 2022 su Canale 5, Nunzio Stancampiano è indicato dalle ultime anticipazioni TV come il nuovo nonché undicesimo eliminato dal talent. Stando a quanto riprende una fonte talpa segnalata da Novella 2000, il pupillo di Raimondo Todaro sarebbe stato avvistato all’uscita dallo studio tv del talent prodotto e condotto da Maria De Filippi. Un dettaglio che farebbe pensare ad una possibile eliminazione per il latinista, decretatasi al settimo serale di Amici 21. Sarà stato quindi Nunzio a dover rinunciare alla finale di Amici 21, dopo la vittoria schiacciante che il latinista ha inferto a LDA al sesto serale?