Anticipazioni Amici 21, puntata domenica 13 febbraio 2022: quando viene registrato il pomeridiano?

Prima il cambio di programma, la registrazione di Amici saltata per via della positività al Covid di alcuni ballerini, poi lo speciale mandato in onda con un montaggio ad hoc. La settimana scorsa il ritorno in onda con i professori e gli allievi in studio, ma ora sono tanti a chiedersi: quando verrà registrata la prossima puntata del talent show, che verrà tramessa domenica 13 febbraio per il classico appuntamento del weekend?

Anticipazioni Amici 21 domenica 13 febbraio 2022: quando viene registrata

A quanto pare, è cambiato il giorno della registrazione da quando la puntata è stata annullata 15 giorni fa per via della positività al virus di alcuni ballerini del cast dei professionisti. Perché se prima il pomeridiano veniva registrato di martedì o al massimo di mercoledì, ora il giorno da cerchiare in rosso sul calendario è il sabato, poche ore prima della messa in onda.

Amici 21 puntata domenica 13 febbraio 2022: cosa succederà

Ma dove eravamo rimasti? La maestra Alessandra Celentano aveva le intenzioni di mandare in sfida Mattia, il ballerino di latino infortunato da due mesi, poi però ha deciso di dare la maglia direttamente al nuovo allievo Leonardo. Cosmary, invece, è stata eliminata dopo la sfida voluta da Veronica Peparini e al suo posto nella scuola è entrato il ballerino di hip hop. Ma non solo. Nel corso della settimana, stando ai day time, Anna Pettinelli ha messo in dubbio la ‘permanenza’ di Albe e ha deciso di dare la maglia e un’opportunità a un nuovo allievo, Gio Montana.

Cosa succederà, quindi, nel prossimo pomeridiano? Verranno consegnate le prime maglie del serale? Chissà!