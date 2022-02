Anticipazioni Amici 21, spoiler e quando viene registrata la prossima puntata di domenica 27 febbraio 2022

Mancano davvero pochissime puntate della domenica, poi Amici, il talent show di successo di Canale 5, andrà in onda in prima serata con il Serale, la fase finale e tanto attesa del programma che vede giovani, tra cantanti e ballerini, mettersi alla prova. E se Dario, Carola, Michele, Sissi e Alex sono già riusciti a ottenere l’ambita maglia e hanno già un posto assicurato, tutti gli altri ragazzi stanno continuando il loro percorso. Ma cosa succederà nella prossima puntata di domenica 27 febbraio? Ci sono novità sul Serale?

Anticipazioni Amici 21, spoiler sul serale: Stefano de Martino come giudice?

Come riporta TvBlog, Maria De Filippi, la padrona di casa, sarebbe intenzionata a richiamare per il secondo anno consecutivo Stefano De Martino, che se così fosse si troverebbe di nuovo nei panni del giudice sulla poltrona rossa.

Anticipazioni pomeridiano Amici domenica 27 febbraio 2022: chi va al serale, ultime news

E se sul serale non ci sono ancora conferme, una certezza c’è: sabato 26 febbraio verrà registrata la puntata di Amici, quella che andrà in onda domenica 27. Altri talenti verranno promossi e avranno modo di accedere alla fase serale della trasmissione? D’altra parte, manca sempre meno perché la prima puntata, quella in prima serata, dovrebbe andare in onda sabato 19 marzo e i professori hanno poco tempo per organizzare tutto e confermare il cast.

Amici 21: chi è al serale? I nomi

La corsa dei ragazzi verso il serale continua, ma Alex e Sissi, entrambi cantanti e allievi di Lorella Cuccarini, Dario, ballerino seguito da Veronica Peparini e Michele e Carola, ballerini del team della maestra Alessandra Celentano, possono stare sicuri. Loro hanno già la maglia e il ‘pass’ per il serale: ora devono solo lavorare sodo e impegnarsi ancora di più! Chi degli altri ragazzi seguirà le loro orme? Maria De Filippi ha spiegato che non c’è un numero massimo di alunni, la scelta finale spetterà solo ai docenti. Insomma, potrebbero essere anche tutti promossi, ma non ci resta che aspettare e capire cosa succederà domenica prossima!