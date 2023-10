Anticipazioni Blanca 2 terza puntata giovedì 19 ottobre 2023: trama episodio

E’ tornata in prima tv su Rai 1 la fiction Blanca, via all’attesissima nuova stagione con Maria Chiara Giannetta e Giuseppe Zeno. Sei prime serate per una serie entrata già nel cuore dei telespettatori: dopo le prime due puntate vediamo dunque tutte le anticipazioni per ciò che riguarda la prossima puntata, in onda domani sera.

La “follia” di Blanca, la sua unicità di detective non vedente e la sua estrema vitalità hanno già conquistato il pubblico nella prima stagione. Ora, gli episodi della nuova serie sono l’occasione per conoscere più in profondità il mondo della protagonista e scoprire segreti inaspettati sulla sua famiglia – più di quelli legati alla morte della sorella – che porteranno non pochi sconvolgimenti nella sua vita e in quella di chi le è vicino. L’appuntamento è per ogni giovedì in prima serata su Rai 1: vediamo tutte le anticipazioni quando siamo giunti alla terza puntata di questa nuova stagione.

Cosa è successo nell’ultima puntata

Prima però un utile ripasso della trama. La scorsa puntata, andata in onda giovedì scorso, in tv abbiamo visto l’episodio intitolato “Il Ladro di Cani”. La squadra del commissariato San Teodoro ha indagato su un giro di combattimenti clandestini tra cani, mentre Blanca si è dovuta districare tra alcune questioni personali spinose: Lucia si è sentita tradita da lei e l’ha rifiutata rifiuta, mentre la vicinanza con Sebastiano ha scatenato la gelosia di Liguori. Anche Blanca si è scoperta gelosa, perché nella vita dell’ispettore è ricomparsa Veronica, un’amica d’infanzia e oggi affascinante avvocatessa che lavora per sua madre, Livia.

Le anticipazioni della terza puntata

Vediamo ora cosa accadrà domani sera. Ebbene, secondo le anticipazioni di Blanca 2 in tv vedremo l’episodio “Angolo cieco”. Nell’episodio in onda giovedì 19 ottobre alle 21.30 su Rai 1 e Rai Italia, Blanca lavora a un caso di omicidio avvenuto allo stadio Ferraris e la sua amica Stella arriva a Genova per presentarle il nuovo fidanzato. Sul fronte sentimentale per Blanca non mancano le schermaglie con Liguori, che comincia a frequentare Veronica, mentre lei si avvicina ancora di più a Sebastiano. Lucia ha sempre bisogno di lei come punto di riferimento e Polibomber torna a minacciare il commissariato.