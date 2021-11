Anticipazioni Che Tempo Che fa puntata 21 novembre 2021: Paolo Sorrentino e Virginia Raffaele, chi sono gli ospiti di stasera in tv

Torna l’appuntamento della domenica di Rai 3 con Che Tempo Che Fa, il programma di attualità, tra interviste e siparietti comici, condotto da Fabio Fazio con le ‘presenze fisse’ Luciana Littizzetto, Filippa Lagerback, Massimo Lopez, Tullio Solenghi, Gigi Marzullo, Nino Frassica e Orietta Berti.

Anticipazioni Che Tempo Che Fa domenica 21 novembre 2021: chi sono gli ospiti di oggi, Luca Zaia e Paolo Sorrentino

Tra gli ospiti della puntata: il Presidente della Regione Veneto Luca Zaia, che è in libreria con ‘Ragioniamoci sopra. Dalla pandemia all’autonomia’, nel quale il politico riflette sulla società odierna e porta avanti la causa dell’autonomia. Ma non solo. Si pone come obiettivo quello di una società capace di recuperare il valore del bene comune. E ancora, in studio arriverà il Premio Oscar Paolo Sorrentino, autore del film ‘E’ stata la mano di Dio’, vincitore del Leone D’Argento – Gran Premio della Giuria all’ultimo Festival del Cinema di Venezia e che rappresenterà l’Italia nella selezione per il Miglior Film Internazionale agli Oscar, nelle sale dal 24 novembre e in streaming dal 15 dicembre.

Che Tempo Che Fa anticipazioni 21 novembre, arriva Virginia Raffaele: gli ospiti di stasera

Tra gli ospiti della puntata di stasera anche Virginia Raffaele, il Professore Ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele Roberto Burioni, TvBoy, pseudonimo di Salvatore Benintende, uno dei più importanti street artist italiani nel mondo che dal 2 dicembre sarà al Mudec di Milano ed è in uscita con il volume ‘TvBoy’. E ancora, il direttore de Il Fatto Quotidiano Marco Travaglio, i giornalisti Nello Scavo, Annalisa Cuzzocrea e i corrispondenti Rai Marco Varvello dalla Gran Bretagna, Rino Pellino dalla Germania e Marc Innaro dalla Russia.

Che Tempo Che Fa – il Tavolo domenica 21 novembre 2021

A chiudere la serata Che Tempo Che Fa – il Tavolo con Nino Frassica, Gigi Marzullo, Orietta Berti, Massimo Lopez e Tullio Solenghi, lo chef stellato Antonino Cannavacciuolo, Tosca D’Aquino, il comico Maurizio Ferrini, Francesco Paolantoni e Lello Arena.