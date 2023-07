Anticipazioni Che Todd ci aiuti prima puntata: trama episodi lunedì 17 luglio 2023

Arriva su Rai 2 in prima serata la nuova serie estiva crime Che Todd ci aiuti. Da lunedì 17 luglio 2023 nella fascia prime time faremo la conoscenza di una meticolosa avvocata, Margaret Wright, e soprattutto di suo figlio Todd, che la donna assume come investigatore per il proprio studio legale.

Todd è lo scapestrato di famiglia: è un ex investigatore privato, molto bravo e sveglio, nonché decisamente troppo disinvolto. L’uomo è caduto in disgrazia dopo che la sua flessibile interpretazione della legge gli è costata la licenza. E ora è pronto a riscattarsi lavorando in coppia con la mamma.

La trama

In attesa dell’esordio in prima tv assoluta vediamo di cosa parla la fiction nel dettaglio. Margaret ha un carattere deciso e forte che però talvolta lascia spazio ad una certa fragilità. La donna è riuscita a laurearsi mentre si prendeva cura dei suoi tre figli dopo la morte del primo marito: per i suoi trascorsi ha decisamente un’idea opposta delle regole e dei metodi da seguire per risolvere i casi.

Con queste premesse entra in scena il figlio. L’avvocata infatti, dopo averne felicemente scoperto le capacità e le competenze, ha deciso di offrire a Todd una seconda possibilità offrendogli di lavorare per lei. Forse, anzi sicuramente, anche per tenerlo un po’ più sotto controllo vista la sua esuberanza. Nonostante siano agli antipodi, lavorare fianco a fianco li aiuterà a recuperare il loro fragile e disfunzionale rapporto.

Anticipazioni Che Todd ci aiuti: la trama dei primi tre episodi

Stasera, lunedì 17 luglio 2023, dalle 21.20 vedremo i primi tre episodi di questa nuova fiction. Nel primo, intitolato “Il metodo Todd”, il figlio investigatore privato scapestrato ha perso la licenza. La madre, avvocato, lo assume temporaneamente, convinta del vero talento del figlio per il suo lavoro. A seguire vedremo “Il secondo del secondo”: Todd, contrariato, prende possesso dello sgabuzzino che gli hanno trovato come ufficio nello studio legale. Convinto di essere tornato in pista è pronto ad affrontare casi importanti, ma la madre gli affida invece un caso di poco conto. A chiudere la serata ci sarà il terzo appuntamento, denominato “Tante seconde opportunità”. La trama: a una festa Todd incontra Brian, un suo vecchio amico di scuola, che rischia di finire in prigione. Riesce a fargli avere una pena lieve, ma Brian poco dopo viene arrestato di nuovo per rapina. L’unico a crederlo innocente è Todd, che farà di tutto per dimostrarlo.