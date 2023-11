Anticipazioni Chi L’ha Visto?: casi e inchieste del 29 novembre 2023

Chi l’ha Visto?, il programma condotto da Federica Sciarelli, torna ad affrontare le inchieste e i casi di cronaca della stretta attualità.

Chi L’ha Visto è uno specchio sul mondo. Un’alternativa alla versione dei fatti proposta fino al giorno prima. La cronaca nera in Italia è di grande impatto: il programma più longevo di Raitre, condotto da Federica Sciarelli, analizza e scandaglia la parte più profonda dei casi irrisolti o di vecchie vicende per riportare in auge alcune situazioni magari poco note ai più.

Chi L’ha Visto? Anticipazioni 29 novembre 2023

L’approfondimento di un caso è importante anche per far emergere dettagli inizialmente irrilevanti. Al punto da garantire una visione più completa di quel che ci circonda. Lontano dalla spettacolarizzazione, vicino all’analisi. Federica Sciarelli, in prima serata, porta tutto questo e stavolta le analisi e i particolari saranno inizialmente tutti legati al femminicidio di Giulia Cecchettin, la 22enne uccisa dall’ex ragazzo Filippo Turetta. Poi – una volta analizzata la vicenda iniziale – si passeranno al setaccio altri dettagli fondamentali: perchè la prima chiamata alle autorità non è stata presa in considerazione?

Questo ed altro emerge dalle ricostruzioni, tutto verrà approfondito in diretta. Così come il caso legato alla morte di Pamela Mastropietro. La ragazza fatta a pezzi e ritrovata in due valigie. Continuano anche le segnalazioni di persone scomparse. La Sciarelli prosegue a fornire importanti tasselli riguardo la fredda cronaca per far comprendere quanto i particolari di un giallo siano fondamentali per la risoluzione di un caso. La prima impressione – nella ricostruzione e all’interno della dinamica di un misfatto – non è (quasi) mai quella che conta. La puntata sarà disponibile anche su RaiPlay.