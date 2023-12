Anticipazioni Chi L’ha Visto?: casi e inchieste del 6 dicembre 2023

Anche stasera, mercoledì 6 dicembre, torna in prima serata su Rai 3 l’appuntamento con Federica Sciarelli e il programma Chi l’ha visto? La puntata di stasera si soffermerà sull’omicidio della 22enne di Vigonovo, Giulia Cecchettin, con la rpesentazione ai telespettatori di documenti e materiale inedito. A poche ore dal funerale della ragazza, uccisa con 20 coltellate dall’ex fidanzato Filippo Turetta si tornerà a ripercorrere quei terribili momenti che hanno portato alla morte di Giulia.

In studio il presidente dell’associazione ‘Figli Negati’

Ad approfondire i temi su femminicidio e violenza sarà presente in studio anche Giorgio Ceccarelli, il presidente dell’associazione ‘Figli negati’ e fondatore del movimento ‘Armata dei padri’. Ceccarelli si soffermerà su un argomento scottante: sottrazione di minori da parte di uno dei due genitori e sottolineerà la sua idea di chiudere in strutture protette gli uomini violenti e non le loro vittime.

La scomparsa della 60enne di Mancasale, Giovanna Davoli

Tra le storie di persone scomparse che verranno esaminate dalla Sciarelli ci sarà anche il caso di Giovanna Davoli, la 60enne sparita nel nulla dal 14 novembre scorso da Mancasale in Emila Romagna. A dare l’allarme è stato il marito della donna che ha raccontato agli inquirenti che quel martedì mattina era andata al mercato come faceva di solito, ma non era più tornata. Le indagini sono iniziate solo qualche giorno dopo la scomparsa, quando il marito ha raggiunto la caserma per sporgere formale denuncia, perché la segnalazione telefonica non era stata sufficiente per avviare le ricerche. Nonostante gli investigatori da oltre 20 giorni cerchino la 60enne, al momento non se ne hanno tracce.

Dove è possibile seguire il programma

A seguire verrà lasciato spazio ai telespettatori di intervenire per lanciare appelli o segnalare persone scomparse. Il programma può essere seguito oltre che in diretta su Rai 3 anche sulla piattaforma streaming di RaiPlay anche on demand.