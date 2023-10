Anticipazioni Cuori 2 ultima puntata: trama episodi domenica 5 novembre 2023

Ultimo, imperdibile appuntamento con la serie Rai Cuori, giunta alla seconda stagione. Dal 1 ottobre sono tornate a farci compagnia le avventure dei medici e degli infermieri dell’ospedale Le Molinette ambientate nella Torino degli anni ’60. Ora però è tempo di vedere il finale di stagione, ecco tutte le anticipazioni.

Dopo la puntata di stasera è già tempo di vedere cosa accadrà tra sette giorni, quando andrà in onda l’appuntamento conclusivo di Cuori 2. La fiction, lo ricordiamo, è stata realizzata in co-produzione da Rai Fiction, Aurora Tv e Rai Com, prodotta da Giannandrea Pecorelli per Aurora TV, in collaborazione con Centro di Produzione TV Rai di Torino. Regia di Riccardo Donna. L’appuntamento è previsto ogni domenica sera in prima serata su Rai 1. Vediamo dunque cosa accadrà nel doppio episodio che andrà in onda tra sette giorni, precisamente il 5 novembre 2023.

Cosa è successo nell’ultima puntata

Ieri sera, domenica 29 ottobre 2023, sono andati intanto in onda due episodi, rispettivamente il nono e il decimo. Il primo si intitolava ”Accettare il destino”. Le indagini attorno alla morte di Elvira si infittiscono. Le piste da seguire sembrano tante e tutte contorte, ma l’ispettore Giraudo inizia a intravedere un possibile sospettato che avrebbe avuto tutte le motivazioni per sbarazzarsi della donna. Alberto ha deciso infatti di tentare il tutto per tutto per salvarla. A seguire c’è stato il secondo episodio della serata, denominato ”Un fischio nella notte”. Delia ha continuato ad evitare sua madre, mentre Alberto, dopo il ritorno a casa di Luisa, deve fare i conti con le preoccupazioni di Karen, spaventata all’idea di vedere la donna vicino al piccolo Carlo. A distrarli dai problemi personali c’è sempre Anna: il lavoro sul pacemaker procede spedito, ma il cuore della bambina diventa ogni giorno più debole. Vi ricordiamo che tutte le repliche sono disponibili on demand sul portale RaiPlay.

Anticipazioni Cuori 2 finale di stagione: trama episodi domenica prossima 5 novembre 2023

Vediamo adesso cosa succederà nella prossima puntata, la sesta e ultima. Come di consueto saranno due gli episodi che verranno mandati in onda, ovvero l’undicesimo e il dodicesimo. Ma cosa accadrà in questo nuovo appuntamento che chiuderà la seconda stagione? Ebbene, secondo le anticipazioni di Cuori 2, nel primo episodio della serata intitolato “Il futuro non esiste che al presente” vedremo quanto segue: il Natale è ormai alle porte e sembra portare con sé finalmente un po’ di serenità: Delia sente che è arrivato il momento di riavvicinarsi a sua madre, mentre il legame fra Luisa e Riccardo si fa sempre più forte. “Niente è impossibile”, è invece il titolo del secondo e ultimo episodio: quando Anna scompare misteriosamente la notizia inizia a circolare fra le corsie del reparto. Delia è sconvolta e si rivolge a Marcello per cercare di rintracciare il colpevole.