Anticipazioni Daytime GF Vip 6, puntata 18 febbraio 2022: news e spoiler dopo il serale

Anticipazioni GF: un nuovo daytime in arrivo! Sta per tornare un nuovo entusiasmante appuntamento con il daytime del Grande Fratello Vip. Tutto è pronto per una puntata che si promette di essere davvero speciale. Come sempre bisogna sintonizzarsi su Canale 5 per poter vedere tutte le novità: alla conduzione l’immancabile Alfonso Signorini. Ma vediamo nel dettaglio lo speciale di oggi, che sarà diviso in ben due parti!

Anticipazioni GF: la seconda finalista

Lo speciale collegamento di oggi ci darà tutte le anticipazioni sulla puntata di questa sera: scopriamo qualche informazione sui vipponi più seguiti d’Italia. Per prima cosa spieghiamo che nella prima saranno mostrate le varie dinamiche all’interno della casa. Ma non solo: proprio nella diretta di questa sera verrà scelta la seconda finalista dell’edizione: chi sarà tra Katia Ricciarelli, Lulù Selassiè e Soleil Sorge? Non resta che guardare il piccolo schermo questa sera!

Novità dal triangolo Delia-Alex-Soleil

Ma non ci fermiamo qui: ecco che torna l’intramontabile triangolo Delia-Alex-Soleil. E, infatti, nel daytime possiamo vedere subito il crollo di Delia: la bellissima sudamerica, infatti, non riesce proprio a perdonare l’ex stella di Centovetrine. Del resto lui stesso ha detto che non si pente di nulla di quanto accaduto con Soleil e, anzi, rifarebbe tutto. Insomma, il chiarimento tra i due non procede proprio nel migliore dei modi. Ovviamente Soleil non è da meno: l’ex corteggiatrice di uomini e donne non crede nei due e afferma che stanno cercando di recuperare qualcosa che non esiste più. Alex, però, le ha chiesto del tempo: vuole cercare di recuperare il rapporto con Delia in ogni modo. Anche Soleil è stressata dalla situazione e scoppia a piangere anche lei. Ma il triangolo amoroso non è l’unico protagonista: riflettori anche sulla lite di Lulù Seladdiè e Sophie Codegoni. Cosa accadrà?