Anticipazioni Delitti in paradiso 12, puntata mercoledì 5 luglio 2023: trama episodi

Nuovo appuntamento con Delitti in paradiso 12, la fiction targata Rai 2 che ogni mercoledì ci tiene compagnia in prima serata. Ma cosa vedremo negli episodi di stasera? Anche oggi vedremo in tv un doppio appuntamento con la serie ambientata nell’isola caraibica di Saint Marie e non mancheranno come di consueto colpi di scena e adrenalina. La produzione della tv pubblica ha deciso di riservare alla serata di mercoledì un episodio della nuova stagione e, a seguire, uno tratto dall’undicesimo capitolo. Ecco dunque tutte le anticipazioni.

Anticipazioni Delitti in Paradiso 12, trama terzo episodio

La fiction ha preso il via la settimana scorsa con la messa in onda dei primi due episodi. Oggi invece, mercoledì 5 luglio 2023, vedremo in tv l’episodio dal titolo “Un tuffo nel passato”. Ebbene, secondo le anticipazioni un’abile truffatrice organizza la falsa vendita di una paradisiaca spiaggia, che in realtà non può essere legalmente venduta. Ma durante il tentativo di truffa, la donna viene trovata assassinata. Ed ecco che inaspettatamente dal passato della vittima riemerge la figura di un uomo che era stato suo amante e complice, e che tutti avevano creduto morto in seguito a una violenta e misteriosa “spedizione punitiva”.

Su Rai 2 in seconda serata il terzo episodio della stagione 11

Ma non finisce qui. Per gli amanti della serie o per chi non ha ancora avuto modo di vederla (le repliche sono disponibili su Rai Play) sarà riproposto il terzo episodio della stagione numero 11 intitolato “L’ultimo volo”. Neville indaga sulla misteriosa morte del fondatore di una famosa società, avvenuta durante un lancio con paracadute. La vittima è stata trovata pugnalata e impigliata tra i rami di un albero. Per fare luce su questo omicidio sarà necessario indagare innanzitutto sul passato della vittima e della società a cui apparteneva, ma anche di tutti i membri del gruppo che lavoravano con lui e che hanno partecipato al volo.