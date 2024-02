Anticipazioni Doc – Nelle tue mani (29 Febbraio), proprio lei è in fin di vita: cosa succederà

Anticipazioni della penultima puntata di Doc – Nelle tue mani, che andrà in onda su Rai 1 nella giornata di giovedì 29 febbraio 2024.

“Doc – Nelle tue mani” è tra le serie televisive più viste dagli italiani. La storia narra le avventure del professore Andrea Fanti, medico di successo che per un incidente ha perso la memoria degli ultimi 12 anni di vita. La serie sta vedendo un successo stratosferico, anche grazie alle interpretazioni nell’ultima stagione di Luca Argentero e Giacomo Giorgio, quest’ultimo fresco del successo di Mare Fuori.

Le anticipazioni di “Doc – Nelle tue mani” del 29 febbraio

Il nuovo appuntamento con Doc ci aspetta giovedì sera, con la puntata che copre il Prime Time di Rai 1. La storia tornerà a ruotare intorno le vicende del dottor Andrea Fanti e il suo personale sanitario all’interno del Policlinico Ambrosiano di Milano. In questa terza stagione del programma, Fanti è tornato primario e, insieme alla responsabilità ospedaliera, anche alcuni ricordi di quei 12 anni persi dopo il colpo di pistola alla testa.

Le avventure di Doc in questa terza stagione

Doc è tornato a essere primario, ma le puntate evidenziano come sia combattuto tra due realtà. Da una parte la gestione di ricordi che credeva avesse perduto nell’incidente occorsogli nella prima stagione, cercando conferme in amici o conoscenti di quegli episodi. Dall’altra le sfide imposte dalla direzione amministrativa dell’ospedale, che minaccia di ridurre il suo reparto qualora non raggiungesse determinati obiettivi di bilancio.

La penultima puntata di Doc di giovedì 29 febbraio 2024

Nella penultima puntata di Doc, la sorella di Lin verrà ricoverata in gravi condizioni all’ospedale. Il volto interpretato dall’attrice Elisa Wong è una giovane dottoressa di origine cinese. La donna vive un rapporto problematico con la propria famiglia e in particolare con il padre, con quest’ultimo che sembrerebbe non aver approvato la scelta della figlia di diventare una dottoressa.

La sorella di Lin è una studentessa modello, che rispecchia le aspettative del proprio padre: un grande segreto però la sta portando a lottare tra la vita e la morte. Andrea Fanti riuscirà a scoprirlo?

Doc chiamato a salvare la sorella di Lin

Doc, con la propria equipe medica, vuole salvare la vita della giovane studentessa cinese. La sorella di Lin, per essere salvata, ha bisogno di un intervento urgente e molto complesso. In tutto ciò Lin deve fare i conti col proprio passato e soprattutto il rapporto con i suoi genitori: nonostante sia una dottoressa, il padre le ha chiesto di tornare in Cina con lui. Doc, vedendo una bravissima specializzanda in Lin, decide di aiutare la ragazza: la spinge a seguire a propria vocazione sanitaria e soprattutto la sua strada, anche se questo significa andare contro la volontà del proprio padre.