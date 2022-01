Anticipazioni Domenica In 9 gennaio 2022: chi sono gli ospiti di oggi di Mara Venier, ultime news

Torna l’appuntamento fisso della domenica di Rai 1 con Domenica In, il salotto televisivo più amato e seguito di sempre. Anche oggi saranno tantissimi gli ospiti di Mara Venier, pronti a raccontarsi ai microfoni a cuore aperto, tra vita privata e carriera.

Domenica In 9 gennaio 2022: gli ospiti di oggi

Nella puntata di oggi, la diciottesima, si partirà con uno spazio interamente dedicato al Covid e si parlerà del virus con il professor e direttore sanitario dello Spallanzani Francesco Vaia, il professor e pneumologo del policlinico Gemelli Luca Richeldi e il cantante Albano, positivo qualche settimana fa. In collegamento, invece il professor Matteo Bassetti, infettivologo dell’ospedale San Martino di Genova; Giovanni Toti, governatore della Regione Liguria e il direttore di Libero Alessandro Sallusti.

Domenica In 9 gennaio: arriva Luca Argentero

Dopo lo spazio dedicato all’attualità, sarà la volta di Luca Argentero, un famoso e amato attore che da giovedì 13 gennaio tornerà su Rai 1 con la seconda stagione della fiction di successo Doc nelle tue mani. Luca Argentero, infatti, tornerà a vestire i panni di Andrea Fanti, il dottore che dopo un ‘incidente’ ha perso la memoria. Una serie tratta da una storia vera. Poi, nel salotto televisivo di Mara Venier, si inizierà a parlare del prossimo Festival di Sanremo, che prenderà il via il 1 febbraio. In studio ci saranno tantissimi ospiti: Marino Bartoletti, Pierluigi Diaco, Alba Parietti, Albano, Riccardo Fogli, mentre Pierpaolo Pretelli si esibirà cantando alcuni successi del Festival. E ancora, si racconterà ai microfoni di Domenica In Giovanna Civitillo, la moglie di Amadeus, che per la terza volta sarà alla conduzione di Sanremo.

Ospite in studio anche il giornalista e direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, che ne approfitterà per parlare del suo ultimo libro ‘Indro, il 900’, dedicato al grande giornalista Indro Montanelli.