Anticipazioni finale Temptation Island 2021: ecco cosa succede alle coppie e quando va in onda l’ultima puntata

Dopo quasi un mese dall’inizio, il viaggio nei sentimenti di Temptation Island 2021, quello più amato e seguito dell’estate, è ormai arrivato al capolinea. Ma se c’è chi tra i concorrenti ha già abbandonato, mano nella mano o da single, il villaggio in Sardegna, c’è chi è ancora lì e sta continuando a mettere a dura prova il proprio amore.

Anticipazioni ultima puntata Temptation Island martedì 27 luglio: cosa succede alle coppie

Cambio di programma per l’ultima puntata di Temptation Island, inizialmente prevista per lunedì 2 agosto. Il viaggio nei sentimenti, invece, si concluderà questa sera, con 6 giorni di anticipo. Sono due le coppie rimaste nel villaggio: quella formata da Natascia e Alessio e quella che vede protagonisti Manuela Carriero e Stefano Sirena. Come andrà a finire il loro percorso? Manuela continuerà ad avvicinarsi al single Luciano? E Alessio, dal canto suo, raggiungerà nuove consapevolezze?

Anticipazioni Temptation Island martedì 27 luglio: le coppie un mese dopo la finale

Il pubblico questa sera in prima serata potrà seguire gli ultimi due falò di confronto e vedere cosa è successo alle coppie un mese dopo la fine del loro percorso tortuoso e difficile, tra mancanze e gelosie, nel villaggio paradisiaco in Sardegna.

Al momento sono pochissime le indiscrezioni: fino alla fine del programma i concorrenti non possono utilizzare i loro canali social e non possono far trapelare nulla. Valentina e Tommaso, i primi a uscire separati dal relais, saranno tornati insieme? E Claudia e Ste saranno pronti per convolare a nozze? Cosa sarà successo, invece, a Floriana e Federico? Tutte le altre coppie avranno confermato le decisioni prese al falò? Manuela e Stefano sono ancora fidanzati? E Natascia è riuscita a salvare il suo rapporto con Alessio? Non ci resta che aspettare e goderci l’ultima, attesa e imperdibile puntata!