Anticipazioni finale The Voice Senior venerdì 21 gennaio 2022: chi sono i finalisti, ospiti di stasera e cosa si vince

Dopo la straordinaria semifinale della scorsa puntata e dopo settimane di esibizioni e selezioni, finalmente è arrivato il giorno tanto atteso, quello della fine di The Voice Senior, il programma che premia le voci più belle over 60 e condotto da Antonella Clerici. Ma chi sono i concorrenti ancora in gara? Cosa si vince? E cosa succederà stasera, venerdì 21 gennaio 2022?

The Voice Senior, chi sono i finalisti. Anticipazioni 21 gennaio 2022

Sono 12 i finalisti del programma capitanati dai loro coach, Loredana Berté, Gigi D’Alessio, Clementino e Orietta Berti. Quella di stasera è l’ultima possibilità per gli artisti rimasti in gara, che si esibiranno e saliranno sul palco con i brani assegnati dai loro giudici. Ma c’è una novità. Questa volta, per la finale, ad eleggere il vincitore e a giudicarli sarà il pubblico da casa tramite il telefoto.

Anticipazioni finale The Voice Senior 21 gennaio 2022

Saranno due le manche a eliminazione in cui sarà richiesto il parere dei telespettatori. La prima porterà all’eliminazione di 8 concorrente, la seconda porterà al televoto i 4 sfidanti rimanenti, che si esibiranno ancora una volta fino alla proclamazione del vincitore della seconda stagione del programma.

Chi sono i finalisti di The Voice Senior?

La scorsa settimana, durante la semifinale, Orietta Berti ha deciso di portare in finale Roberto Barocelli, Cosetta Gigli e Franco Tortora; Gigi D’Alessio ha optato per Claudia Arvati, la coppia formata da Piero Cotto e Beatrice Pasquali e Annibale Giannarelli; mentre Clementino ha scelto Marcella Di Pasquale, Luciano Genovesi e Russel Russel. Infine, Loredana Berté ha confermato Donata Brischetto, Lanfranco Carnacina e Walter Sterbini.

Chi è l’ospite della finale di The Voice Senior?

Ospite della puntata il cantautore Riccardo Cocciante, che sarà anche il protagonista dell’opening con i 12 finalisti del programma.