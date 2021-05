Anticipazioni Fuori dal Coro, stasera in tv, 18 maggio 2021: inchieste, temi, interviste, chi sono gli ospiti

Anticipazioni Fuori dal Coro, stasera in tv, 18 maggio 2021: inchieste, temi,...

Torna in prima serata su Rete 4 “Fuori dal coro“, il programma di approfondimento e inchiesta condotto da Mario Giordano. Ampio spazio sarà dedicato al tema dell’occupazione abusiva di case private, con aggiornamenti sulle vicende già note. Grazie alla trasmissione, che ha acceso i riflettori, alcuni proprietari sono riusciti a entrare in possesso delle proprio abitazioni, mentre altri sono ancora in difficoltà e subiscono le minacce da parte degli inquilini morosi.

Fuori dal Coro, puntata martedì 18 maggio 2021: ospiti, anticipazioni e servizi

Questa sera si tornerà a parlare del vaccino ReiThera, quello italiano che negli scorsi giorni ha subito una forte battuta d’arresto a causa della mancata registrazione da parte della Corte dei Conti del decreto per la sua produzione. Cosa succederà ora? Si continuerà la sperimentazione?

Infine, un approfondimento sull’emergenza sbarchi e sul fallimento delle politiche europee di redistribuzione dei migranti. Quale sarà la politica che seguirà il Governo Draghi?

Tra gli ospiti: Francesco Facchinetti, Katia Ricciarelli e Vittorio Feltri.