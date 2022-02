Anticipazioni GF Vip, daily 23 febbraio 2022: ultime news dalla casa

Dopo l’eliminazione di Kabir Bedi, che ha avuto la peggio contro Nathaly, Barù e Alessandro, e dopo aver visto Alex Belli uscire di scena e varcare la soglia della porta rossa per l’ultima volta, il percorso dei ‘vipponi’ nella casa più spiata d’Italia, quella del Grande Fratello Vip, continua. Tra equilibri sempre più precari, amicizie che vacillano e storie d’amore che si rafforzano. Ma cosa succederà nel pomeridiano di oggi, mercoledì 23 febbraio?

Anticipazioni pomeridiano GF VIP 23 febbraio 2022: ultime news

Alex Belli lunedì sera, quasi a sorpresa, ha dovuto lasciare la casa del GF VIP. Proprio lui che era ritornato a Cinecittà per riconquistare la moglie, Delia Duran, e recuperare il rapporto con l’amica speciale, Soleil Sorge. Ma la sua uscita non è stata certo idilliaca: prima lo scontro con Katia Ricciarelli, poi Soleil che gli gira la faccia e non lo saluta. E ora come vivranno nella casa senza di lui? Ci saranno ancora colpi di scena o non si parlerà più del triangolo artistico più chiacchierato di questa edizione?

GF VIP 23 febbraio 2022: cosa vedremo nel daytime di oggi

Nel daytime di ieri abbiamo visto il botta e risposta, subito dopo la puntata, tra Soleil Sorge e Delia Duran. La prima ha continuato a ribadire che non ha mai voluto Alex Belli come fidanzato e che Delia sia solo una pedina di questo giorno, l’altra invece ha deciso di restare nella casa, di non seguire il marito. Tra lo stupore di tutti. E’ solo una strategia? E’ stato tutto architettato? Se lo chiedono in tanti, ma non ci resta che aspettare e capire cosa succederà nelle prossime puntate, ora che la finale si fa sempre più vicina!