Anticipazioni Hotel Portofino prima puntata martedì 25 luglio 2023: trama episodi

Ci siamo, è tutto pronto per l’imperdibile appuntamento con la serie Hotel Portofino! In onda su Rai 1 in prima serata, il debutto del period drama è previsto per domani, martedì 25 luglio. Incentrato sulla storia di una famiglia inglese, la serie prende ispirazione dall’omonimo romanzo di J.P. O’Connell ed è disponibile anche in lingua originale. Ma cosa vedremo nel primo, avvincente quanto imperdibile episodio? A seguire qualche piccola anticipazione.

La trama della serie Hotel Portofino

Come dicevamo, Hotel Portofino è una serie britannica in tre puntate che si inserisce nella tradizione dei “period dramas”, drammi in costume, ambientati nel passato. Il focus della narrazione è da ricercarsi nella storia di una famiglia inglese che, durante gli Anni Venti, gestisce un hotel per turisti dell’alta società sulla Riviera ligure. Protagonista l’affascinante proprietaria dell’Hotel Portofino, l’inglese Bella Ainsworth, figlia di un ricco industriale britannico, che si deve destreggiare tra i clienti cosmopoliti ed esigenti senza trovare grande aiuto nel marito Cecil.

In particolare, lui si disinteressa dell’albergo e sperpera i denari di famiglia al casinò. La figlia Alice si occupa e preoccupa di tutto, il figlio Lucian, reduce dalla Prima Guerra Mondiale, vorrebbe invece dedicarsi alla pittura, ma Cecil spinge perché sposi la ricca Rose, figlia di una sua vecchia fiamma. Intanto, fuori, il Fascismo si fa strada anche con i suoi metodi violenti e Bella è costretta ad affrontare Vincenzo Danioni, il corrotto vicesindaco di Portofino, un convinto fascista intenzionato a danneggiare l’immagine dell’hotel con ogni mezzo possibile.

Le anticipazioni della prima puntata in onda domani, martedì 25 luglio

Veniamo adesso alla suddette anticipazioni del primo episodio, in onda domani su Rai 1 in prima serata. Dal titolo 1926, l’episodio narra la storia dell’affascinante proprietaria dello splendido Hotel Portofino: l’inglese Bella Ainsworth. Quest’ultima, si deve destreggiare tra i suoi ricchi, cosmopoliti ed esigenti clienti senza trovare aiuto nell’aristocratico ed ambiguo marito Cecil. Inoltre, Bella è costretta ad affrontare Vincenzo Danioni, corrotto vicesindaco di Portofino. Insomma, la situazione è tutt’altro che semplice. Riuscirà la donna a superare le difficoltà?