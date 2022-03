Anticipazioni Il Salone delle Meraviglie: la puntata di martedì 8 marzo

Anticipazioni Il Salone delle Meraviglie. Federico Fashion style torna martedì 8 marzo, nel giorno della Festa della Donna, con due imperdibili episodi del Salone delle Meraviglie 5. Il reality anche in questa edizione si conferma uno degli appuntamenti più seguiti della rete. Il programma cult, realizzato dalla società di produzione Pesci Combattenti di Cristiana Mastropietro, Riccardo Mastropietro e Giulio Testa, vi aspetta su Real Time con il tradizionale doppio orario alle 22:40 e alle 23:10.

Federico apre le porte dei suoi saloni di bellezza, lo storico di Anzio che presto cambierà location e il nuovo strepitoso negozio nella bellissima Napoli. Qui ad attenderlo una schiera di veraci ed esigentissime frequentatrici, che da tempo attendevano l’arrivo di Federico nel capoluogo partenopeo, armato di tutta la sua creatività. Tra pieghe, nuvole di lacca, colorazioni ultra-contemporanee frutto di “tecniche” innovative e sempre più estrose, e le mille storie quotidiane che si intrecciano tra le varie postazioni, al Salone non ci si annoia mai!

Anticipazioni Il Salone delle Meraviglie 8 marzo

Ma vediamo subito qualche anticipazione sulle puntate in onda questo martedì, nel primo episodio. Per Federico è tempo di pensare agli arredi del nuovo salone di Anzio e così chiama Pietranera, suo collaboratore, che si mette a disposizione ma servono le misure. Federico, trovandosi a Napoli, incarica la mamma di occuparsene. La prima cliente del giorno è Tiziana, una vistosa signora con velleità da star della tv.

Mentre la mamma di Federico con l’aiuto di Alessia prende le misure e le inoltra a Pietranera, Federico rientra ad Anzio. Deve occuparsi di Sabrina, una signora di Milano dalla rasatura importante. A fine giornata Federico scopre che le misure prese dalla mamma sono sbagliate.

Il Salone delle Meraviglie, anticipazioni secondo episodio

Secondo episodio, in onda questa settimana. Federico affronta una nuova giornata interamente dedicata al salone di Napoli all’insegna dell’allegria. Le nuove clienti Rosaria e Stefania, rispettivamente madre e figlia e napoletane doc, lo mettono di buonumore. L’atmosfera del salone cambia con l’ingresso di Marcella, una scrittrice di romanzi noir erotici che vorrebbe scegliere il salone di Federico come scena del crimine del suo prossimo libro. Suggestionato da quei racconti, a fine giornata Federico chiama Weyda per sincerarsi che ad Anzio stiano tutti bene. Weyda lo rassicura, è tutto a posto. Ma le cose non stanno proprio così…