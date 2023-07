Anticipazioni La ragazza e l’ufficiale quinta puntata: trama episodi venerdì 7 luglio 2023

Nuovo appuntamento stasera con la soap estiva di Canale 5 in Prima Tv La Ragazza e l’ufficiale. In onda due episodi che ci hanno portati ancor più dentro alle intrigate storie legate ai protagonisti ispirate ad una vicenda realmente accaduta. La trama ci porta dentro la Guerra di Crimea: Kurt Seyit viene ferito e torna a San Pietroburgo, dove nel frattempo è scoppiata la rivoluzione. Quale soldato dell’esercito zarista, né lui né Sura, la giovane moglie, sono al sicuro nella Russia bolscevica, per cui – contro il volere delle rispettive famiglie – i due fuggono intraprendendo un pericoloso viaggio attraverso lande desolate e ghiacciate. L’intenzione della coppia è cercare rifugio a Istanbul, dove si consumano gli ultimi giorni dell’Impero Ottomano, così come il loro amore, in balia di ingerenze familiari, aspettative della società ed eventi della storia. Dopo l’appuntamento di oggi è però già tempo di vedere cosa accadrà tra una settimana: ecco allora tutte le anticipazioni.

Cosa è successo nell’ultima puntata della fiction di Canale 5 La Ragazza e l’ufficiale

Venerdì 30 giugno abbiamo visto in tv gli episodi numero 10, 11 e 12. Ispirata ad una storia vera, girata tra Istanbul, San Pietroburgo e Ucraina, la serie narra un appassionato triangolo d’amore: quello tra Kurt, il primogenito di una famiglia turca di Crimea e tra i migliori ufficiali dello Zar, la sua sposa Şura, la figlia più giovane di una nobile famiglia russa, e Petro, valoroso commilitone e vecchio amico di Kurt. Con Kivanc Tatlitug (Brave and Beautiful) e Farah Zeynep Abdullah, nei ruoli principali, “La ragazza e l’ufficiale” è tratto dai bestseller della scrittrice Nermin Bezmen. Nell’ultima puntata Sura è stata in apprensione per lo stato di salute di Tatya: la ragazza è apparsa pallida, poi ha avuto un malore a causa di una forte emorragia. In Crimea intanto, sempre più uomini tra la popolazione hanno abbandonato il lavoro nei campi per unirsi ai sovversivi.

Anticipazioni quinta puntata, trama nuovi episodi: cosa vedremo in tv venerdì 7 luglio 2023

Ma cosa vedremo in tv tra sette giorni? L’appuntamento è sempre su Canale 5 in prima serata dalle 21.35 (repliche su MediasetInfinity). Passiamo alla trama degli episodi, rispettivamente 13, 14 e 15 della soap: ebbene, secondo le anticipazioni Seyit torna alla fattoria per parlare con i genitori, e ha nuovamente uno scontro con il padre: nessuno dei due vuole tornare sui propri passi ne’ vuole chiedere scusa all’altro. Alle prime luci dell’alba poi, i ribelli raggiungono la tenuta degli Eminof con l’intento di uccidere Mehmet. Nel frattempo, in loro aiuto arrivano Seyit e Celil, ma i loro tentativi riusciranno? E ancora. Seyit e Sura vengono cacciati dall’hotel in cui alloggiano, divenuto quartier generale degli inglesi. I due poi si recano al consolato sperando di trovare il nome dei parenti di lei.