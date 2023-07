Anticipazioni prima puntata Un cuore, due destini: trama episodi martedì 4 luglio 2023

Inizia stasera martedì 4 luglio 2023 la nuova miniserie di Rai 1 Un cuore due destini in onda nella fascia prime time dalle 21.15. La fiction, di produzione francese e belga, si compone di sette episodi per questa prima stagione ognuno dei quali con durata di circa 40 minuti. Si tratta di una commedia – talvolta con tinte comiche – dove però non mancheranno i momenti drammatici. Stasera andranno in onda i primi due episodi.

Trama “Un cuore due destini” stasera su Rai 1

La vicenda ruota attorno a Simon Daendels, un dottore di Anversa. Sua figlia Sterre, soprannominata Ana, muore improvvisamente in un incidente d’auto: dopo aver acconsentito alla donazione dei suoi organi, Simon scopre dettagli a lui sconosciuti sulla vita della figlia, decidendo di indagare per capire cosa sia accaduto veramente. Parallelamente troviamo Florence, sposata con Vincent e madre di Zoé, in attesa da tempo per un trapianto, riceve la notizia che l’ospedale ha un cuore per lei; l’operazione riesce con successo, anche se Florence vorrebbe scoprire la vera identità della sua donatrice. Simon e Florence, dopo essersi conosciuti, decidono di indagare insieme sul misterioso incidente che ha coinvolto la ragazza.

Anticipazioni Un cuore due destini, trama episodi martedì 4 luglio 2023

Ma cosa vedremo stasera nei primi due episodi? Secondo le anticipazioni, Simon Daendels, dottore di Anversa, riceve la notizia che sua figlia Sterre, detta Ana, è improvvisamente morta in un incidente d’auto a Biarritz. Dopo aver acconsentito alla donazione dei suoi organi, Simon scopre dettagli a lui sconosciuti sulla vita della figlia, decidendo e di indagare per capire cosa sia accaduto veramente. Nel secondo episodio invece Florence, sposata con Vincent e madre di Zoé, in attesa da tempo per un trapianto, riceve la notizia che l’ospedale ha un cuore per lei; l’operazione riesce con successo, anche se Florence vorrebbe scoprire la vera identità della sua donatrice. Simon e Florence, dopo essersi conosciuti, decidono di indagare insieme sul misterioso incidente che ha coinvolto la ragazza.